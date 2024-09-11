Задушили и сожгли: двух братьев осудили в области Ұлытау за жестокое убийство

В области Ұлытау двух братьев осудили за жесткое убийство - они задушили, а потом сожгли собутыльника, передает NUR.KZ со ссылкой на суды региона.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Ұлытау завершил рассмотрение уголовного дела в отношении братьев по обвинению в убийстве человека.

По данным суда, преступление было совершено 19 марта вечером, когда подсудимые братья со своим знакомым распивали дома спиртные напитки.

"В результате возникшего словесного конфликта подсудимые решились на умышленное причинение смерти К., находившегося в беспомощном состоянии.

А. использовал веревку для удушения К., в то время как У. удерживал его ноги. В течение пяти минут А. и У. продолжали свои действия, пока К. не умер. На следующий день, чтобы скрыть следы преступления, подсудимые вывезли тело К. на строительной тележке и сожгли его на болотной местности с помощью автомобильных покрышек и ГСМ",- говорится в сообщении суда.

Отмечается, что один из братьев скончался в ИВС Жезказгана, совершив самоубийство.

"Суд признал А. и У. виновными в совершении указанного преступления. Суд учел признание вины и раскаяние подсудимого А. как смягчающее обстоятельство. В результате А. был приговорен к 15 годам лишения свободы, а У. был освобожден от уголовной ответственности в связи со смертью", - отмечается в сообщении.

️Приговор не вступил в законную силу.

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