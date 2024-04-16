Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Зарезали и пытались сжечь": женщину убили в Актау (видео)

Опубликовано:

Женщину убили в квартире в Актау
Место происшествия. Фото: lada.kz

Сегодня ночью в Актау произошло убийство местной жительницы. На месте преступления разгорелся пожар, который потушили сотрудники ДЧС. Свою версию событий рассказали соседи погибшей, передает Lada.kz.

Как сообщает издание, преступление произошло в 14 микрорайоне Актау. Пожарные, ночью прибывшие на вызов, в горевшей квартире обнаружили тело женщины. Стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве.

Как рассказали соседи, женщина 1972 года рождения проживала на втором этаже девятиэтажки. Ее сожителем, по предположениям людей, и был задержанный мужчина.

"Мы все вышли на улицу в пять часов утра десять минут. Это когда уже и полиция, и пожарные приехали. Спасателей вызвал сосед. Насколько мне известно, мужчину, который ее убил, полиция задержала на девятом этаже", - сообщила соседка погибшей.

По информации жителей, женщину зарезали, а затем пытались поджечь квартиру.

"Пожарные быстро приехали и потушили. Я случайно увидела снимок полицейского: там она голая лежит на полу, лицом вниз, в коридоре. Страшно. Очень страшно", - поделилась впечатлениями прошедшей ночи одна из жительниц дома.

В департаменте полиции региона прокомментировали ситуацию без подробностей.

"По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в пригороде Актобе местный житель задушил девушку, которая обозвала его импотентом, так как у них не заладилось в постели. Без матери остались двое детей. Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы.

В марте в городе Қонаеве убили 18-летнюю девушку. По "горячим следам" были установлены и задержаны двое подозреваемых, которые оказались уроженцами Алматы и Алматинской области 2001 и 2003 годов рождения.

А в начале года в Петропавловске суд приговорил к 10,5 годам лишения свободы мужчину, обвиняемого в убийстве супруги. На скамье подсудимых также оказался его двоюродный брат за укрывательство преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2085524-zarezali-i-pytalis-szhech-zhenschinu-ubili-v-aktau-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.