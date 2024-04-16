"Зарезали и пытались сжечь": женщину убили в Актау (видео)

Сегодня ночью в Актау произошло убийство местной жительницы. На месте преступления разгорелся пожар, который потушили сотрудники ДЧС. Свою версию событий рассказали соседи погибшей, передает Lada.kz.

Как сообщает издание, преступление произошло в 14 микрорайоне Актау. Пожарные, ночью прибывшие на вызов, в горевшей квартире обнаружили тело женщины. Стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве.

Как рассказали соседи, женщина 1972 года рождения проживала на втором этаже девятиэтажки. Ее сожителем, по предположениям людей, и был задержанный мужчина.

"Мы все вышли на улицу в пять часов утра десять минут. Это когда уже и полиция, и пожарные приехали. Спасателей вызвал сосед. Насколько мне известно, мужчину, который ее убил, полиция задержала на девятом этаже", - сообщила соседка погибшей.

По информации жителей, женщину зарезали, а затем пытались поджечь квартиру.

"Пожарные быстро приехали и потушили. Я случайно увидела снимок полицейского: там она голая лежит на полу, лицом вниз, в коридоре. Страшно. Очень страшно", - поделилась впечатлениями прошедшей ночи одна из жительниц дома.

В департаменте полиции региона прокомментировали ситуацию без подробностей.

"По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в пригороде Актобе местный житель задушил девушку, которая обозвала его импотентом, так как у них не заладилось в постели. Без матери остались двое детей. Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы.

В марте в городе Қонаеве убили 18-летнюю девушку. По "горячим следам" были установлены и задержаны двое подозреваемых, которые оказались уроженцами Алматы и Алматинской области 2001 и 2003 годов рождения.

А в начале года в Петропавловске суд приговорил к 10,5 годам лишения свободы мужчину, обвиняемого в убийстве супруги. На скамье подсудимых также оказался его двоюродный брат за укрывательство преступления.