Расстрелял и переехал на авто: акмолинца осудили за жестокое убийство знакомого

Мужчина предстал перед судом по обвинению в жестоком убийстве знакомого. Сначала, по данным обвинения, он несколько раз выстрелил в него, а после переехал раненого его же автомобилем, который затем угнал, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, преступление произошло в городе Макинске Буландынского района в ноябре 2023 года.

"Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения на почве неприязненных отношений вызвал своего знакомого на пустырь села, первым выстрелом из ружья ранил его в плечо, догнав убегавшего раненого, выстрелил во второй раз в живот, затем ударил прикладом ружья в голову упавшего на землю. После он сел в автомашину и переехал лежащего на земле знакомого. От полученных ранений тот скончался", - установил суд.

По материалам дела, чтобы скрыться с места преступления, подсудимый угнал автомобиль и разбил его, совершив неоднократные умышленные столкновения с другой машиной с целью повреждения.

Данное уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

Мужчина был признан виновным в совершении убийства с особой жестокостью, угоне автомобиля с причинением крупного ущерба потерпевшему и умышленном повреждении чужого имущества (п.5 ч.2 ст.99, ч.3 ст.200, п.1 ч.2 ст.202 УК РК).

Приговором суда акмолинцу назначено 25 лет лишения свободы. Суд взыскал с осужденного в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в сумме 10 млн тенге и причиненного материального ущерба на сумму более 1,5 млн тенге. Кроме того, ему назначили принудительное лечение от алкогольной зависимости.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, 23-летнего жителя Макинска убили и угнали его Toyota Land Cruiser Prado в конце ноября прошлого года. Подозреваемого, ровесника погибшего, удалось задержать по "горячим следам" в одном из сел Сандыктауского района, где проживает его родственник. На территории района также были обнаружены угнанная машина и оружие.

Отметим, что по п.5 ч.2 ст.99 УК РК убийство, совершенное с особой жестокостью, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно ч.3 ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное преступной группой либо причинившее крупный ущерб, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

А в соответствии с п.1 ч.2 ст.202 УК РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, наказывается штрафом в размере от 3 000 МРП (11 076 000 тенге) до 7 000 МРП (25 844 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.