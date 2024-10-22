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Полицейскому, насмерть задавившему подростка во время погони, вынесли приговор в Атырау

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Полицейский автомобиль
Автомобиль полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении полицейского, который во время патрулирования совершил смертельный наезд на несовершеннолетнего, передает NUR.KZ со ссылкой на суды региона.

В Кызылкогинском райсуде Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении полицейского, который обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст 345 УК).

"Инспектор группы патрульной полиции Кызылкогинского райотдела полиции, в ходе патрулирования на служебной автомашине, вместе с напарником установили управление несовершеннолетним мотоцикла, в котором находились двое других несовершеннолетних, и по звуковому сигналу потребовали остановки.

Однако несовершеннолетний водитель, не подчиняясь законным требованиям сотрудника полиции, продолжил движение. При преследовании подсудимым несовершеннолетний нарушитель ПДД выехал на обочину дороги, и, не справившись с рулевым управлением мотоцикла, упал на землю.

В тот момент инспектор, не соблюдая меры безопасности, грубо нарушив ПДД, совершил наезд на несовершеннолетнего, который в результате погиб на месте происшествия, не приходя в сознание", - говорится в сообщении суда.

На заседании суда прокурор просил назначить подсудимому наказание - 2 года 6 месяцев лишения свободы. Сам подсудимый свою вину признал.

В итоге полицейский признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.

Гражданский иск удовлетворен частично. Приговор суда не вступил в законную силу.

Согласно ч.3 статьи 345 УК РК нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека, -

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Напомним, в августе в Шымкенте полицейский за рулем служебного автомобиля на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком. Сейчас по данному факту проводится расследование.

В Усть-Каменогорске полицейский на пешеходном переходе сбил 3-летнего ребенка. За это суд лишил его прав на 9 месяцев.

А в июле полицейский насмерть сбил супругов в Актобе, после чего семь сотрудников освободили от должностей.

Кроме того, в Акмолинской области произошел наезд на двух пешеходов. В результате одна женщина скончалась. В смертельном ДТП заподозрили теперь уже бывшего полицейского.

Ранее ДТП с участием полицейского автомобиля произошло на трассе в Жамбылской области, в нем погибли шесть человек, еще четверо попали в больницу. Как рассказали в полиции, водитель Тoyota Alphard выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем патрульной полиции Skoda Octavia. В результате аварии двое полицейских, находившихся в служебной машине и выполнявших патрулирование трассы, погибли на месте происшествия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2177484-policeyskomu-nasmert-zadavivshego-podrostka-vo-vremya-pogoni-vynesli-prigovor-v-atyrau/

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