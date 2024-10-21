Казахстанцу, пытавшемуся зарезать беременную супругу, вынесли приговор в Мангистау

В суде Мангистауской области рассмотрено уголовное дело в отношении казахстанца, который пытался убить свою жену, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов региона.

По данным пресс-службы Мангистауского областного суда, следственным органом подсудимый обвинялся по ч.3 ст.24, п.4 ч.2 ст.99 УК, то есть покушение на убийство женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности.

"К. 13 июля 2024 года около 21:30, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перед торговым центром "Р", расположенным в селе Мангистау Мунайлиского района, на почве возникшей ссоры, заведомо зная, что его жена потерпевшая А. беременна, с целью противоправного лишения ее жизни, нанес кухонным ножом удары в область спины, бедра, груди, удары ногами по голове, тем самым причинил тяжкий вред здоровью.

Однако сотрудники полиции и иные гражданские лица, находящиеся в торговом центре, пресекли преступные действия подсудимого К., в связи с чем он не смог довести свои преступные намерения до конца по не зависящим от него обстоятельствам", - говорится в сообщении суда на официальном сайте.

Прокурор просил признать подсудимого виновным по предъявленным обвинениям и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, тогда как потерпевшая - супруга подсудимого, в суде просила не лишать мужа свободы.

Сам подсудимый, раскаявшись в содеянном, просил назначить минимальное наказание.

Решением суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором заметна женщина, лежащая возле супермаркета в селе Мангистау в Мангистауской области. По информации очевидцев, мужчина нанес ножевые ранения своей супруге. Нападавший был задержан. Заведено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Позже врачи сообщили о состоянии пострадавшей, которую пытались зарезать на улице возле супермаркета. Стало известно, что потерпевшей 24 года, и она находится на 10 неделе беременности.

Мы также писали о случае в области Абай, где мужчине вынесли приговор за покушение на убийство супруги после ее обращения в полицию с заявлением о домашнем насилии. Со словами "сначала тебя убью, потом сам умру" он нанес супруге удары ножом в область груди и шеи. Мужчину осудили на 8 лет лишения свободы.

А в Западно-Казахстанской области 73-летнего мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги, с которой он прожил 48 лет. Как установил суд, он избил жену, а после задушил ее.

Согласно ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Согласно положениям статьи 99 УК РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

2. Убийство:

1) двух или более лиц;

2) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;

3) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

4) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

5) совершенное с особой жестокостью;

6) совершенное способом, опасным для жизни других людей;

7) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

8) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;

9) из хулиганских побуждений;

10) совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

11) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;

12) совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;

13) совершенное неоднократно;

14) заведомо несовершеннолетнего лица;

15) совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.