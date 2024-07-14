Женщину пытались зарезать на улице в Мангистау

В Сети распространилось видео с окровавленной девушкой, лежащей на земле в селе Мангистау. В полиции сообщили, что расследуют дело о покушении на убийство, передает Lada.kz.

Сегодня в Сети появилось видео, на котором заметна женщина, лежащая возле супермаркета в селе Мангистау в Мангистауской области.

По информации очевидцев, мужчина нанес ножевые ранения своей супруге.

В полиции сообщили, что подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

"По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – сообщили стражи порядка.

Пострадавшая сейчас находится в больнице.

Отметим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

При этом на основании ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.