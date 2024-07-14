Женщину пытались зарезать в Мангистау: стали известны подробности о пострадавшей

Врачи Мангистауской областной многопрофильной больницы сообщили о состоянии пострадавшей девушки, которую пытались зарезать на улице возле супермаркета, передает Lada.kz.

Сообщается, что потерпевшая 2000 года рождения поступила в Мангистаускую областную многопрофильную больницу в 22:40. Ее осмотрели дежурный хирург, травматолог и реаниматолог. Взяты все лабораторные анализы, экстренно передана в операционный блок.

Предварительным диагнозом были зафиксированы проникающие колото-резаные раны брюшной стенки и грудной клетки слева.

Пострадавшей провели несколько операций: лапаротомию, ушивание диафрагмы слева, ревизию, санацию и дренирование брюшной полости, дренирование плевральной полости по Бюлау слева, ПХО (первичную хирургическую обработку) ран верхних и нижних конечностей.

"Послеоперационный диагноз: проникающая колото-резаная рана брюшной стенки с повреждением диафрагмы, печени. Гемопневмоторакс слева (200 мг), гемоперитонеум (100-150 мг). Множественные колото-резаные раны верхних и нижних конечностей. Беременность 10 недель.

На данный момент состояние стабильно тяжелое. Сознание ясное, адекватна. Гемодинамика стабильна. Продолжает лечение в условиях реанимации", – сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором заметна женщина, лежащая возле супермаркета в селе Мангистау в Мангистауской области. По информации очевидцев, мужчина нанес ножевые ранения своей супруге.

Сейчас нападавший задержан. Заведено уголовное дело по факту покушения на убийство.