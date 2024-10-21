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Эзотерика

Российская военная машина задела газовую трубу в селе в ЗКО (видео)

Опубликовано:

Военная техника
Военная техника. Кадр из видео: instagram/mgorod.kz

Российский военный автомобиль задел газовую трубу в поселке Сайхин Бокейординского района ЗКО. Техника была вынуждена проехать через село из-за проливных дождей и бездорожья, передает "Мой город".

Как сообщает региональное издание, видеоролики, на которых военная техника вооруженных сил Российской Федерации проезжает через поселок Сайхин Бокейординского района, распространяются в соцсетях. Одна из машин задела внутрипоселковую газовую трубу.

"По полученным сведениям, Российской Федерацией у Республики Казахстан арендован полигон, расположенный на территории Бокейординского района в 100 километрах от поселка Сайхин.

На данной территории расположены две войсковые части РФ. Служба в частях проходит вахтовым методом, тем самым российская техника регулярно выезжает и заезжает на полигоны по установленным согласно договоренности маршрутам вне населенных пунктов", - отмечается в сообщении акимата Бокейординского района.

В ведомстве добавили, что из-за проливных дождей и бездорожья российская военная техника проехала по дороге в селе Сайхин.

"Пять автомашин военной техники проехали 20 октября по асфальтированной дороге поселка. При этом одна из машин, не рассчитав габариты, задела трубу газопровода. Серьезных повреждений и утечки газа не произошло", - пояснили в акимате.

Отмечается, что сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Но уже известно, что водителя спецтехники привлекут к ответственности.

Накануне сообщалось, что авто снесло газовую трубу и забор в Алматы.

В августе текущего года в Алматы произошло ДТП с участием автомобилей LiXiang и Subaru, в результате которого была повреждена опора газовой трубы.

Зимой "КамАЗ" врезался в газопровод и оставил несколько микрорайонов Алматы без газа.

А в сентябре прошлого года автобус снес газовую трубу, светофор и наехал на пешехода в Алматы.

Мы также писали, что в начале октября на западе Казахстана при укладке водопровода поврежден подземный газопровод. Без газа остались несколько поселков и сельских округов.

В конце августа сотни домов в Шымкенте временно остались без газа из-за ЧП. Временно от системы газоснабжения были отключены поселки Көкбула, Тәуелсіздікке 20 жыл, Алтын төбе, Ақбула и Жаңа Тұрлан. Всего около 820 домов частного сектора и 3 промышленных предприятия остались без газа.

Тогда же в Алматы больше 600 частных домов остались без газа после ДТП, в результате которого была снесена газовая труба. В QazaqGaz Aimaq сообщали, что автомобиль вырвал опуск и выбил опору арочного перехода на месте врезки с уличным газопроводом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2176550-rossiyskaya-voennaya-mashina-zadela-gazovuyu-trubu-v-sele-zko-video/

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