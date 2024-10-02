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Несколько сел остались без газа на западе Казахстана

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Газопровод.
Газопровод. Иллюстративное фото: Oliver Bunic/Bloomberg

На западе Казахстана при укладке водопровода поврежден подземный газопровод. Без газа остались несколько поселков и сельских округов, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "QazaqGaz Aimaq".

По данным пресс-службы АО "QazaqGaz Aimaq", сегодня в 16:25 минут в Уральске, в поселке Жайык-2 поступило сообщение о повреждении подземного полиэтиленового газопровода в процессе укладки водопровода.

Отмечается, что повреждение произошло вследствие действий трактора, выполнявшего работы в непосредственной близости от газопровода.

"Сотрудники аварийной бригады оперативно перекрыли линейную задвижку для предотвращения дальнейшей утечки газа. В результате аварии без газоснабжения временно остались 599 потребителей частного сектора в следующих населенных пунктах: поселок Жайык - 235 потребителей, поселок Желаево - 179 потребителей, "Хуторок" - 112 потребителей, "Дружба" - 73 потребителя", - говорится в сообщении.

Также, на место происшествия были вызваны сотрудники полицейской службы для становления всех обстоятельств инцидента.

В настоящее время ремонтно-восстановительные работы завершены, газопровод восстановлен, производится повторный пуск газа.

В конце августа сотни домов в Шымкенте временно остались без газа из-за ЧП. Временно от системы газоснабжения были отключены поселки Көкбула, Тәуелсіздікке 20 жыл, Алтын төбе, Ақбула и Жаңа Тұрлан. Всего около 820 домов частного сектора и 3 промышленных предприятия остались без газа.

Тогда же в Алматы больше 600 частных домов остались без газа после ДТП, в результате которого была снесена газовая труба. В QazaqGaz Aimaq сообщали, что автомобиль вырвал опуск и выбил опору арочного перехода на месте врезки с уличным газопроводом.

Похожая ситуация случалась в южной столице и в прошлом году. Тогда водитель грузового автомобиля совершил наезд на газовую магистраль среднего давления, в итоге аварии в ряде домов микрорайона была приостановлена подача газа.

А в феврале большегруз наехал на магистральную газопроводную трубу в южной столице. В результате часть Наурызбайского района осталась без газа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2168947-neskolko-sel-ostalis-bez-gaza-na-zapade-kazahstana/

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