Авто снесло газовую трубу и забор в Алматы: есть пострадавший
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В Алматы произошло столкновение двух автомобилей Toyota Camry, после которого пострадали опора газовой трубы, забор частного дома и часть здания, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.
В пресс-службе Департамента полиции Алматы рассказали подробности ДТП, которого произошло в Наурызбайском районе города в 04.10 утра.
Сообщается, что водитель автомашины марки Toyota Camry, двигаясь по улице Сабденова в восточном направлении, на перекрестке с улицей Ашимова, выехал на запрещающий красный сигнал светофора и допустил столкновение автомашиной марки Toyota белого цвета, которая следовала по улице Сабденова.
"Продолжив движение, первая Toyota наезжает на несколько препятствий - опору газовой трубы, забор частного дома, часть здания и в результате был госпитализирован в одну из больниц города", - сообщили в ДП.
Напомним, в августе текущего года в Алматы произошло ДТП с участием автомобилей LiXiang и Subaru, в результате которого была повреждена опора газовой трубы.
В феврале текущего года "КамАЗ" врезался в газопровод и оставил несколько микрорайонов Алматы без газа.
А в сентябре прошлого года автобус снес газовую трубу, светофор и наехал на пешехода в Алматы.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2176425-avto-sneslo-gazovuyu-trubu-i-zabor-v-almaty-est-postradavshiy/