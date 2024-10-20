Авто снесло газовую трубу и забор в Алматы: есть пострадавший

В Алматы произошло столкновение двух автомобилей Toyota Camry, после которого пострадали опора газовой трубы, забор частного дома и часть здания, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы рассказали подробности ДТП, которого произошло в Наурызбайском районе города в 04.10 утра.

Сообщается, что водитель автомашины марки Toyota Camry, двигаясь по улице Сабденова в восточном направлении, на перекрестке с улицей Ашимова, выехал на запрещающий красный сигнал светофора и допустил столкновение автомашиной марки Toyota белого цвета, которая следовала по улице Сабденова.

"Продолжив движение, первая Toyota наезжает на несколько препятствий - опору газовой трубы, забор частного дома, часть здания и в результате был госпитализирован в одну из больниц города", - сообщили в ДП.

Напомним, в августе текущего года в Алматы произошло ДТП с участием автомобилей LiXiang и Subaru, в результате которого была повреждена опора газовой трубы.

В феврале текущего года "КамАЗ" врезался в газопровод и оставил несколько микрорайонов Алматы без газа.

А в сентябре прошлого года автобус снес газовую трубу, светофор и наехал на пешехода в Алматы.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.