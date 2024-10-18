Хищения и вымогательства: в МВД сообщили о задержании шести преступных групп в Карагандинской области (видео)

Шесть преступных групп задержали в Карагандинской области. Как заявили местные полицейские, они причастны к особо тяжким преступлениям, передает NUR.KZ со ссылкой на портал МВД Polisia.kz.

По информации ведомства, выявлено и пресечено более 40 фактов вымогательства.

По последним данным, 15 октября этого года управлением по борьбе с организованной преступностью в Шахтинске задержана молодежная группировка, занимавшаяся вымогательствами у местных жителей, в том числе у работников АО "Qarmet", в которую входил один из тренеров смешанных единоборств.

Подчеркивается, что ранее в Темиртау, Сарани, Абае были задержаны участники других криминальных групп, причастных к тяжким преступлениям, а также к хищениям товарно-материальных ценностей с объектов АО "Qarmet" и вымогательствам у работников предприятия.

"Всего по данным фактам в органы внутренних дел доставлено более 100 фигурантов, 39 из которых арестовано. Проведено около 150 обысковых мероприятий. Изъято оружие и боеприпасы, а также иные вещественные доказательства их противоправной деятельности.

Три уголовных дела по 16 эпизодам тяжких преступлений уже направлены в суд. В результате пресечения деятельности криминальных групп в регионе изъято свыше 30 единиц огнестрельного и травматического оружия, из них 15 ружей, восемь обрезов, четыре пистолета, две винтовки, автомат Калашникова, а также более тысячи боеприпасов", – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Напомним, в феврале этого года полицейские Карагандинской области совместно с коллегами из ДКНБ провели второй этап задержания предполагаемых членов ОПГ, которая, по данным следствия, занималась вымогательством у работников Qarmet и жителей города Абай.

При этом первая часть предполагаемой ОПГ была задержана еще в начале декабря 2023 года. Тогда были арестованы 7 человек и возбуждены несколько уголовных дел по факту создания, руководства и участия в ОПГ.

Позже полицейские и сотрудники КНБ задержали еще 8 подозреваемых. В ходе 25 обысков у задержанных изъяли незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и религиозную литературу.

В мае этого года в МВД сообщили, что расследование дела ОПГ, орудовавшей на объектах Qarmet, завершено.

Летом сообщалось, что в Акмолинской области задержана преступная группа, которая, по данным МВД, похищала горюче-смазочные материалы из АО "Qarmet".