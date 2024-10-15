"Надеюсь, он меня простит": задолжавшей сыну алименты казахстанке заменили условный срок за реальный

Жительница области Абай не выплачивала несколько лет алименты своему сыну. За это ее приговорили к лишению свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, 31-летняя жительница Риддера четыре года не выплачивала алименты и задолжала своему сыну около трех миллионов тенге.

Ее приговорили к одному году ограничения свободы. Однако осужденная не являлась на регистрацию в службу пробации, отсутствовала по месту жительства при проверке. За это ограничение свободы было заменено на лишение свободы на один год.

"Мы с мужем употребляли алкоголь, за это нас лишили родительских прав и обязали выплачивать алименты. Находясь на учете в службе пробации, не осознавая всю серьезность, я игнорировала решение суда, думая, что мне за это ничего не будет. Сейчас моему сыну 12 лет, очень стыдно, что не стала для него хорошей матерью, чувствую себя виноватой перед ним, надеюсь, что когда-нибудь он меня простит", - поделилась осужденная.

В колонии ее трудоустроят в швейный цех, там она будет выплачивать задолженность.