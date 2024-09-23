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Павлодарец не хотел платить долг и 8 лет скрывался в другой стране

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Мужчина скрывается
Мужчина стоит в тени. Иллюстративное фото: Tero Vesalainen / Getty Images

Должник по алиментам из Павлодара, не желая платить более 2 млн тенге, покинул Казахстан и 8 лет скрывался на территории другой страны, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, одним из направлений работы миграционной службы является розыск должников.

Так, в аэропорту Алматы был установлен и задержан 36-летний житель Павлодара.

"В 2015 году он покинул страну во избежание оплаты долга свыше 2 млн тенге своему ребенку и проживал на территории дальнего зарубежья. Через 8 лет полиция выявила факт его незаконного нахождения и выдворила за пределы своей страны.

В конце августа мужчина прибыл в Алматы, где в аэропорту и был задержан. Злостный неплательщик передан частному судебному исполнителю для принятия соответствующих мер", - рассказал начальник миграционной службы ДП Павлодарской области Даулет Искаков.

С начала года в регионе за неуплату долга сотрудниками миграционной службы установлено более 200 граждан, которые скрывались от судебных исполнителей.

"Бывает, что пары расходятся. При этом ответственность за воспитание и содержание ребенка со второго родителя не снимается, он должен оплачивать алименты. В случае уклонения от оплаты алиментов грозит уголовная ответственность", - подчеркнул глава миграционной службы.

Ранее в Восточно-Казахстанской области разыскали мужчину, задолжавшего свыше 38 млн тенге и полтора года скрывавшегося от заемщика и судебных исполнителей. Полицейские передали сведения о нем в уполномоченные органы для принятия мер по взысканию задолженности.

Также стражи порядка нашли жительницу Караганды, которая задолжала своим детям более 9 млн тенге алиментов. По данным полиции, скрываясь от долга, она меняла квартиры и номера телефонов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2164725-pavlodarec-ne-hotel-platit-dolg-i-8-let-skryvalsya-v-drugoy-strane/

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