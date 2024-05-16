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Казахстанец прикинулся мертвым, чтобы не платить алименты

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Мужчина стоит спиной
Мужчина. Иллюстративное фото: Masafumi_Nakanishi / Getty Images

Должник по алиментам необычным образом отреагировал на то, что его добавили в чат по судебному процессу о приостановлении действия его водительского удостоверения. Казахстанец прикинулся мертвым, передает NUR.KZ.

О забавном случае в работе рассказал в своем аккаунте в Instagram частный судебный исполнитель Карагандинской области Саяхат Ахметжанов.

Как сообщил специалист в своем посте, по закону при неисполнении должником без уважительных причин исполнительного документа о взыскании алиментов в случае образования задолженности в суд направляется представление о временном запрещении выдавать должнику лицензии, разрешения и специальные права, а также о приостановлении действия ранее выданных лицензий, разрешений и специальных прав (водительского удостоверения, разрешения на оружие и так далее).

Представление рассматривается судом в порядке, установленном законодательством. Копии определения суда, вынесенного по результатам рассмотрения представления судебного исполнителя, направляются должнику и для исполнения в соответствующие уполномоченные органы.

"Должник злостно уклоняется от оплаты алиментов, было инициировано направление в суд приостановления его водительского удостоверения. В чате, созданном судом, должник начал писать якобы от лица своей матери, что он умер.

Естественно, мы сделали запрос и установили, что должник жив и здоров (также на всякий случай сделали запрос о его психической вменяемости). Более того, в сети TikTok должник практически ежедневно выкладывал контент с собой в главной роли. Даже в день слушания должник написал, что он лежит на одном из городских кладбищ, в могиле № 6", - рассказал Саяхат Ахметжанов.

Мужчина выложил скриншоты сообщений должника из группы в WhatsApp.

"Я слышал, что в США человек может идентифицировать себя как другой человек, существо, предмет, но в Казахстане столкнулся с этим впервые. Я знаю, что должники, наткнувшись на арест, который им мешает, всегда начинают говорить об ущемлении их прав. И теперь меня мучает такой вопрос. Должник рано или поздно оплатит долг и придет снимать аресты. А не ущемлю ли я этим право человека, который идентифицировал себя мертвым? Ведь мертвым водительское удостоверение не положено", - пошутил частный судебный исполнитель в своем посте.

Ранее стало известно, что жителю Восточно-Казахстанской области из-за долга перед банком в размере 1,6 млн тенге приостановили действие водительских прав категорий В, С1 до полного погашения задолженности.

А в Шымкенте водитель с долгами почти в 77 млн тенге остался без автомобиля, который поместили на штрафную стоянку. Патрульные полицейские предупредили его о причитающихся платежах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2101739-kazahstanec-prikinulsya-mertvym-chtoby-ne-platit-alimenty/

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