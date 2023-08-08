Казахстанец, который 6 лет отказывался платить алименты, получил тюремный срок

Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Nes / Getty Images

Жителю Усть-Каменогорска заменили ограничение свободы на лишение за неуплату алиментов двум детям. Он задолжал несколько миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУИС по ВКО.

Как рассказали в пресс-службе ДУИС по ВКО, житель Усть-Каменогорска уже шестой год отказывается платить алименты на двоих сыновей. На сегодняшний день его задолженность составила около 4 млн тенге.

"Он умышленно скрывал место работы, употреблял спиртные напитки, игнорировал законные требования правил отбывания наказания. Теперь ему грозит реальный тюремный срок", – говорится в пресс-релизе.

По словам сотрудников службы пробации Усть-Каменогорска, ранее ему был назначен один год ограничения свободы за уклонение от уплаты алиментов.

"При постановке на учет в службе пробации осужденный был неоднократно осведомлен инспектором об ответственности в случае игнорирования приговора суда. Однако, несмотря на предупреждения и замечания сотрудников пробации, злостно уклонялся от исполнения приговора суда.

На все проведенные профилактические работы мужчина не реагировал. По его словам, работать он не стыдиться, однако афишировать (место работы – прим. ред.) не хочет и платить алименты не намерен", – рассказали в пресс-службе областного ДУИС.

Замначальника службы пробации Усть-Каменогорска Сымбат Ботаев рассказал, что по внесению представления службой пробации суд вынес решение о замене неотбытого срока наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы на 40 дней в колонии средней безопасности.

Как рассказали в ДУИС по ВКО, на востоке Казахстана более 20 горе-родителей получили уголовный срок за неуплату алиментов.

Ранее мы писали о штрафах за неуплату алиментов. Так, согласно 171 статье кодекса "О браке и супружестве", за опоздание по выплатам может начисляться неустойка в размере 0,1% в день.

Также, например, если плательщик (назначенный по решению суда) сменит место жительства или работы (потеряет ее), при этом не сообщив об этом судебному исполнителю, то ему может грозить штраф в размере до 10 МРП (34,5 тыс. тенге) в соответствии со статьей 671 КоАП.

При этом, согласно статье 139 УК, за неисполнение обязанностей по уплате алиментов в течение трех месяцев (между супругами – шесть месяцев) должнику могут назначить общественные работы сроком до 600 часов, либо ограничение (и даже лишение) свободы на срок до двух лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031710-kazahstanets-kotoryy-6-let-otkazyvalsya-platit-alimenty-poluchil-tyuremnyy-srok/