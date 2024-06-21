Казахстанец будет ежемесячно платить бывшей жене по 300 тыс. тенге

Фермер из Алматинской области, имея значительный доход, платил минимальные алименты. Теперь его долг перед детьми пересчитали, передает NUR.KZ со ссылкой на Республиканскую палату ЧСИ РК.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Facebook, житель Алматинской области, имея во владении крупное крестьянское хозяйство с сотнями голов крупного и мелкого скота, выплачивал текущие алименты по справке с минимальной зарплатой в 70 тыс. тенге.

О большом хозяйстве должника судебному исполнителю сообщила бывшая супруга. Частный судебный исполнитель Алтынай Кожагулова выехала на адрес фермерского хозяйства и выявила многочисленный скот. В ветеринарной станции, куда ЧСИ направила запрос, подтвердили регистрацию за крестьянским хозяйством сотни голов скота.

Областное управление государственных доходов на письмо судебного исполнителя провести камеральную проверку информировало о доходах главы крестьянского хозяйства за последние три года.

"На основе этих данных ЧСИ определила задолженность фермера в сумме более 40 млн тенге, из которых он выплатил более 6 млн", - отметили в Республиканской палате частных судебных исполнителей.

Стороны подписали медиативное соглашение, согласно которому должник обязался выплатить бывшей супруге 3 млн тенге и ежемесячно оплачивать алименты по 300 тыс. тенге, а женщина написала заявление ЧСИ вернуть производство без исполнения.

"В случае неисполнения условий договора должником, взыскатель вправе вновь предъявить документы на исполнение ЧСИ для взыскания алиментов принудительно", - пояснили в ведомстве.

Ранее житель Акмолинской области накопил долг по алиментам свыше 5 млн тенге. Суд приговорил его к ограничению свободы и принудительному труду в течение года.

В Костанайской области у местного жителя приостановили действие водительских прав за неуплату алиментов. Мужчина накопил долг более 3,2 млн тенге перед родной дочерью.

А жительница Алматы заявила, что отец ее ребенка, известный блогер, выплачивает алименты в размере 20 тыс. тенге, при этом часто выезжает за границу на отдых и делает дорогие покупки. Во время судебных разбирательств мужчина предоставил справку о своей зарплате в 70 тыс. тенге, но сумму алиментов все же пересмотрели.