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Казахстанец будет ежемесячно платить бывшей жене по 300 тыс. тенге

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Стопка купюр
Деньги. Иллюстративное фото: Nurlan Tastanbekov / Getty Images

Фермер из Алматинской области, имея значительный доход, платил минимальные алименты. Теперь его долг перед детьми пересчитали, передает NUR.KZ со ссылкой на Республиканскую палату ЧСИ РК.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Facebook, житель Алматинской области, имея во владении крупное крестьянское хозяйство с сотнями голов крупного и мелкого скота, выплачивал текущие алименты по справке с минимальной зарплатой в 70 тыс. тенге.

О большом хозяйстве должника судебному исполнителю сообщила бывшая супруга. Частный судебный исполнитель Алтынай Кожагулова выехала на адрес фермерского хозяйства и выявила многочисленный скот. В ветеринарной станции, куда ЧСИ направила запрос, подтвердили регистрацию за крестьянским хозяйством сотни голов скота.

Областное управление государственных доходов на письмо судебного исполнителя провести камеральную проверку информировало о доходах главы крестьянского хозяйства за последние три года.

"На основе этих данных ЧСИ определила задолженность фермера в сумме более 40 млн тенге, из которых он выплатил более 6 млн", - отметили в Республиканской палате частных судебных исполнителей.

Стороны подписали медиативное соглашение, согласно которому должник обязался выплатить бывшей супруге 3 млн тенге и ежемесячно оплачивать алименты по 300 тыс. тенге, а женщина написала заявление ЧСИ вернуть производство без исполнения.

"В случае неисполнения условий договора должником, взыскатель вправе вновь предъявить документы на исполнение ЧСИ для взыскания алиментов принудительно", - пояснили в ведомстве.

Ранее житель Акмолинской области накопил долг по алиментам свыше 5 млн тенге. Суд приговорил его к ограничению свободы и принудительному труду в течение года.

В Костанайской области у местного жителя приостановили действие водительских прав за неуплату алиментов. Мужчина накопил долг более 3,2 млн тенге перед родной дочерью.

А жительница Алматы заявила, что отец ее ребенка, известный блогер, выплачивает алименты в размере 20 тыс. тенге, при этом часто выезжает за границу на отдых и делает дорогие покупки. Во время судебных разбирательств мужчина предоставил справку о своей зарплате в 70 тыс. тенге, но сумму алиментов все же пересмотрели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2121480-kazahstanec-budet-ezhemesyachno-platit-byvshey-zhene-po-300-tys-tenge/

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