Ударил ножом в сердце: напавшего на ребенка мужчину осудили в Шымкенте

В Шымкенте к 15 годам лишения свободы приговорили мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения пытался убить подростка, передает NUR.KZ со ссылкой на суды мегаполиса.

Инцидент, по данным пресс-службы регионального суда, произошел в конце июня этого года.

Мужчина, по данным суда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар ножом в область сердца несовершеннолетнего потерпевшего 2010 года рождения. Он также попытался нанести второй удар в область шеи, однако не смог довести свое преступление до конца.

В ходе заседания прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы. При этом законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего простил подсудимого и просил смягчить ему наказание.

В суде напомнили, что ч.2 статьи 99 УК РК предусматривает наказание от 15 до 20 лет лишения свободы, однако согласно ч.3 ст. 56 УК за покушение на преступление срок наказания не может превышать трети максимального срока, предусмотренное за это преступление.

Кроме этого, смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами у подсудимого признано раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей, прощение со стороны потерпевшего, возмещение материального и морального ущерба, а отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

"Суд признал М. виновным по ч.3, ст.24, п.14, ч.2 ст.99 УК, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - говорится в сообщении суда, опубликованном в Facebook.

В начале осени в Шымкенте прохожий ударил ножом в спину полицейского - подозреваемого задержали и водворили в изолятор. Позже врачи рассказали о самочувствии полицейского, которого ранили 1 сентября во время патрулирования на одной из улиц Шымкента. Сообщалось, что страж порядка уже перенес операцию.

Также сообщалось, что на строительном объекте в Шымкенте после распития алкоголя и ссоры мужчина убил ножом своего коллегу и теперь проведет 13 лет в местах лишения свободы.

Ранее в Шымкенте к 25 годам лишения свободы также приговорили мужчину, который убил нескольких человек. Его признали виновным в покушении на убийство, неоднократном убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также краже.

Добавим, что в соответствии с частью 3 статьи 24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.

Также, согласно статье 99 УК РК убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.