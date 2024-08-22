К 25 годам лишения свободы приговорили мужчину, который убил нескольких человек в Шымкенте

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрели дело об убийстве нескольких лиц - вынесен приговор, передает NUT.KZ со ссылкой на городской суд.

На скамье подсудимых оказался местный житель, которого обвиняли в покушении на убийство, неоднократном убийство, совершенном с особой жестокостью, а также краже.

Судом установлено, что 4 января примерно в 17:00 подсудимый "в состоянии алкогольного опьянения из-за неприязненных отношений начал наносить беспорядочные удары складным ножом в область шеи потерпевшего А., который спал на отопительных трубах, расположенных по проспекту Абая".

Однако задуманное не удалось завершить, так как потерпевший начал звать на помощь.

В этот же день, около 17:20, гражданин Д., находясь в заброшенном здании по улице Гагарина, из-за неприязненных отношении, возникших в ходе распития спиртных напитков с потерпевшим М., нанес ему ножом колото-резаное ранение в шею. Мужчина скончался на месте. Подсудимый понял это и украл у него мобильный телефон стоимостью 20 тысяч тенге, а потом скрылся с места преступления.

Позже, примерно в 18:30, подсудимый, находясь в заброшенном доме по улице Бекет батыра, из-за неприязненных отношении, возникших в ходе распития спиртных напитков с другим потерпевшим, нанес ему кухонным ножом множественные удары по телу. После чего он несколько раз ударил его камнем по голове. От полученных тяжких телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Суд признал его виновным и приговорил к 25 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.