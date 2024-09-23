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"Нанес несколько ударов ножом в шею": мужчина убил коллегу в Шымкенте

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Мужчина угрожает ножом
Мужчина с ножом и бутылкой. Иллюстративное фото: shadrin_andrey / Getty Images

На строительном объекте в Шымкенте после распития алкоголя и ссоры мужчина убил ножом своего коллегу и теперь проведет 13 лет в местах лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении обвиняемого по ч.1 ст.99 УК (Убийство) рассмотрели на открытом судебном заседании в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.

Выяснилось, что подсудимый, находясь на строительном объекте в микрорайоне Нуршуак, распивал спиртные напитки со своим коллегой. Между ними возникла ссора и произошла драка.

"Потерпевший ударил кулаком подсудимого по лицу, тот в ярости выхватил у него кухонный нож и нанес несколько ударов ножом в шею, в результате чего потерпевший от полученных тяжелых телесных повреждений погиб на месте", - установил суд.

Прокурор просил суд назначить подсудимому 13 лет лишения свободы. Представитель потерпевшего согласилась с озвученной позицией.

Сторона защиты просила назначить самое мягкое наказание.

"Преступные действия подсудимого наряду с частичным признанием совершенного им преступления нашли свою полную доказанность ответами свидетелей, протоколами изъятия вещественных доказательств, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными материалами в главном судебном разбирательстве", - отметили в суде.

Суд учел наличие смягчающих ответственность и наказание обстоятельств: подсудимый частично признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении.

Обстоятельствами, отягчающими ответственность и наказание, стало совершение преступления из категории особо тяжких, причем в действиях обвиняемого признали опасный рецидив. Также представитель потерпевшего не простил подсудимого.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.99 УК. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет.

Назначенное наказание мужчине придется отбывать в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор уже вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее в Шымкенте к 25 годам лишения свободы приговорили мужчину, который убил нескольких человек. Его признали виновным в покушении на убийство, неоднократном убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также краже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2164696-nanes-neskolko-udarov-nozhom-v-sheyu-muzhchina-ubil-kollegu-v-shymkente/

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