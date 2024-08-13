Жителей Астаны, "заработавших" в TikTok 34 млн тенге, осудили на 4 года

По 4 года лишения свободы получили двое жителей столицы, организовывавших азартные игры в TikTok, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт прокуратуры Астаны.

По данным прокуратуры, за организацию и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством РК об игорном бизнесе, осуждены 2 жителей Астаны. Они получили по 4 года лишения свободы каждый.

Сообщается, что осужденные в группе лиц по предварительному сговору проводили в социальной сети TikTok азартную игру под названием "Зарик" с извлечением дохода в особо крупном размере – свыше 34 млн тенге.

"Согласно условиям игры граждане, подключенные к прямой трансляции, направляли установленную сумму в размере от 500 до 4000 тенге на счет организатора с указанием имени и личного номера телефона для получения выигрыша. Одна игра происходила только между двумя соперниками.

Победитель пари определялся путем вращения 3 игральных кубиков. Игрок с наибольшим количеством очков признавался победителем", - рассказали в прокуратуре.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении дополнений в законодательные акты по вопросам игорного бизнеса и лотерейной деятельности.

В начале июня в мажилисе приняли поправки по игорному бизнесу и лотерейной деятельности, в том числе поправки вносятся в Кодекс об адмнарушениях.

Отмечалось, что принятые мажилисом поправки предусматривают запрет на участие в азартных играх и пари для некоторых казахстанцев, в том числе для тех, кто еще не достиг 21 года, а также тех, кто включен в единый реестр должников с неисполненными обязательствами по исполнительным документам об имущественных взысканиях. В список тех, кому запрещено играть в азартные игры, согласно документу, войдут также госслужащие и военнослужащие.

Добавим, что 15 марта на заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался о проблеме лудомании. Он заявил, что правительству нужно утвердить план борьбы с этой проблемой в Казахстане.

В июне прошлого года о ситуации с лудоманией говорили в МВД. Экс-глава ведомства Марат Ахметжанов отмечал, что расходы казахстанцев на азартные игры продолжают расти.