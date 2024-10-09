Как продвигается дело в отношении экс-министра Марата Бекетаева, ответили в Антикоре
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Официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров на сегодняшнем брифинге высказался об уголовном деле в отношении экс-министра юстиции Марата Бекетаева, передает корреспондент NUR.KZ.
"По делу Марата Бекетаева - экс-министра юстиции: расследование завершено, проводится ознакомление", - говорит Данияр Бигайдаров.
Иная информация, по его словам, разглашению не подлежит.
Ранее в Антикоррупционной службе сообщали, что дело Бекетаева имеет гриф "Секретно".
Напомним, экс-министра юстиции задержали в октябре прошлого года. Отметим, что ведомство Бекетаев возглавлял с 2016 года, а в январе 2022 года стал советником премьер-министра.
В середине июля в Антикоре завершили расследование в отношении чиновника. По данным ведомства, он вместе с руководством частной компании подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172052-kak-prodvigaetsya-delo-v-otnoshenii-eks-ministra-marata-beketaeva-otvetili-v-antikore/
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