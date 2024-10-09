Как продвигается дело в отношении экс-министра Марата Бекетаева, ответили в Антикоре

Официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров на сегодняшнем брифинге высказался об уголовном деле в отношении экс-министра юстиции Марата Бекетаева, передает корреспондент NUR.KZ.

"По делу Марата Бекетаева - экс-министра юстиции: расследование завершено, проводится ознакомление", - говорит Данияр Бигайдаров.

Иная информация, по его словам, разглашению не подлежит.

Ранее в Антикоррупционной службе сообщали, что дело Бекетаева имеет гриф "Секретно".

Напомним, экс-министра юстиции задержали в октябре прошлого года. Отметим, что ведомство Бекетаев возглавлял с 2016 года, а в январе 2022 года стал советником премьер-министра.

В середине июля в Антикоре завершили расследование в отношении чиновника. По данным ведомства, он вместе с руководством частной компании подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности.