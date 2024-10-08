Посылка с наркотиками из Таиланда: четверо казахстанцев приговорены к срокам от 11 до 18 лет

Вступил в силу приговор четверым казахстанцам, осужденным за организацию доставки наркотиков из Таиланда с целью дальнейшей продажи, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Астаны.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, в законную силу вступил приговор, вынесенный 22 августа в отношении А., Ч., В. и Б. с участием присяжных заседателей.

Ч. предоставил А. данные на Р., Ш. и Г. для оформления на них документов для незаконного перемещения наркотических средств из Королевства Таиланд.

При поступлении международных почтовых отправлений сотрудниками таможни были обнаружены наркотические средства - 3 507,22 грамма экстракта каннабиса (гашишное масло), в банках из-под крема.

Посылки заменили на муляжи, получатели передали их В.

Кроме того, В. и Б. незаконно приобрели через пользователя Telegram и хранили в Астане 786,76 грамма высушенной марихуаны, что также относится к крупному размеру.

Суд сообщает, что они планировали расфасовать наркотическое средство и сделать закладки для дальнейшего сбыта.

Вердиктом суда с участием присяжных заседателей А., Ч., В. и Б. признаны виновными в совершении указанных уголовных правонарушений:

А. и Ч. осуждены по ст. 28 ч. 5, ст. 286 ч. 4 и ст. 24 ч. 3, ст. 297 ч. 3 п.п. 1), 3), 5) УК по совокупности преступлений каждый к 18 годам лишения свободы;

В. осуждена по ст. 297 ч. 3 п.п. 1), 5), ст. 24 ч. 3, ст. 297 ч. 3 п.п. 1), 3), 5) УК к 13 годам лишения свободы;

Б. осужден по ст. 297 ч. 3 п.п. 1), 5) УК к 11 годам лишения свободы.

Приговор был обжалован осужденными и адвокатами, просившими отменить приговор.

"Так как процессуальных нарушений при рассмотрении дела с участием присяжных заседателей не допущено, приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу", - сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны.

Напомним, мы писали ранее об этом деле: обнаружить наркотики в посылках помогла служебно-розыскная собака.

Также в июне казахстанца задержали за получение посылки из-за границы, в которой под видом косметических средств находилось наркотическое вещество - экстракт каннабиса (гашишное масло), весом 777,4 гр.

Ранее ДКНБ по Актюбинской области ликвидировал международный канал поставок наркотиков из дальнего зарубежья в Казахстан с использованием почтовых отправлений. Был задержан подозреваемый, а в ходе оперативной разработки задокументирован факт принуждения им к сбыту наркотиков жителя региона путем угроз физической расправой. Оба с санкции суда были взяты под стражу.

А в Экибастузе полицейские поймали курьера, когда он получал посылку из Астаны - коробку с пылесосом, в которой находился гашиш.

Отметим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", - говорится в тексте УК РК.