Посылку с наркотиками из Таиланда обнаружила собака в Астане: четверых человек задержали (видео)

Сотрудники Агентства по финмониторингу пресекли поставку наркотиков из Таиланда в Казахстан. Задержаны четыре человека, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в Telegram-канале агентства, наркотики поставлялись в страну под видом почтовых посылок с товарами народного потребления.

"При проведении осмотра склада временного хранения курьерской компании служебно-розыскная собака в зоне таможенного контроля обнаружила международные почтовые отправления в количестве трех посылок, внутри которых были наркотические вещества, экстракт каннабиса (гашишное масло), общей массой 3,5 кг", - сообщили в ведомстве.

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлены четверо подозреваемых. В их домах провели обыски, во время которых сотрудники АФМ нашли наркотики, а именно 787 граммов марихуаны, и другие предметы для взвешивания и расфасовки наркотических средств.

По данному факту начато досудебное расследование.

Всех четверых подозреваемых задержали.

Ранее в Алматинской области была выявлена и пресечена поставка из-за границы в отделение АО "Казпочта" посылки под видом косметических средств, в которой находились наркотики.

До этого в КНБ сообщали, что в Актюбинской области ликвидировал международный канал поставок наркотиков из дальнего зарубежья в Казахстан с использованием почтовых отправлений. Был задержан подозреваемый, а в ходе оперативной разработки задокументирован факт принуждения им к сбыту наркотиков жителя региона путем угроз физической расправой.

Отметим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", - говорится в тексте УК РК.