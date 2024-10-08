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Сбор на лечение больных детей: 32 млн тенге "заработал" фейковый аккаунт на отзывчивых казахстанцах

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Ребенок в больнице
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: Virojt Changyencham/Getty Images

Жителя Шымкента подозревают в создании дубликата аккаунта в Instagram. По версии следствия, он таким образом собрал 32 млн тенге на сборе на лечение детей, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В МВД отметили, что сейчас все больше информации становится доступной в киберпространстве, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

"Это в значительной мере приводит к уязвимости электронных данных и способствует совершению интернет-мошенничества", - отметил начальник департамента криминальной полиции ведомства Канат Нурмагамбетов.

В одном из случаев 24-летний житель Костаная использовал вредоносные программы, чтобы воровать чужие персональные данные - логины, пароли, IP-адреса интернет-пользователей. Все это он продавал за криптовалюту через DarkNet и Telegram от 5000 тенге.

В общей сложности он заработал более 1,5 млн тенге.

Помимо этого костанаец занимался так называемым “кардингом” - похищением реквизитов банковских карт и их перепродажей, за деньги он обучал созданию и распространению компьютерных вирусов. Его задержали и осудили.

"Продолжает набирать обороты телефонное мошенничество, основанное на социальной инженерии. Доверчивые граждане под влиянием обмана мнимых сотрудников банков и правоохранительных органов лишаются своих накоплений, набирают неподъемные кредиты", - говорит Нурмагамбетов.

Мошеннические структуры полиция выявляет за рубежом и на территории РК.

"Жалость и сострадание граждан использовал 23-летний житель Шымкента. Он создал дубликат аккаунта в Instagram по сбору денег якобы на лечение тяжело больных детей, указав свои банковские счета. При этом родители этих детей об этом даже не знали", - сообщают в МВД.

С сочувствующих казахстанцев собрали 32 млн тенге. Молодого человека задержали. В ходе обыска у него нашли две автомашины с VIP-номерами и крупную сумму денег.

Министерство внутренних дел напоминает гражданам о мерах безопасности. Они следующие:

  • не передавайте никому свои личные данные, пароли, SMS-коды;
  • не скачивайте незнакомые мобильные приложения по просьбе третьих лиц;
  • не проходите по незнакомым ссылкам в мессенджерах и соцсетях;
  • не вкладывайте свои сбережения в сомнительные инвестиционные проекты.

"Сотрудники правоохранительных органов никогда не проводят спецоперации по телефону. Всегда перезванивайте в тот орган, от имени которого представляется оппонент. Также хотелось бы предупредить казахстанцев, особенно молодежь, не передавать третьим лицам свои счета, банковские карты. Вы можете стать соучастниками мошенничества", - напомнил Канат Нурмагамбетов.

Ранее мы писали, как мошенники крадут деньги с помощью подмены телефонных номеров в Казахстане. Схема обмана носит название "спуфинг".

В августе житель Акмолинской области взял в кредит почти 14 млн тенге и перевел их неизвестным, позвонившим ему под предлогом предотвращения кражи денег. В другом случае женщина из Кокшетау перечислила 10,5 млн тенге мошенникам после телефонного звонка о попытке снятия денежных средств с ее счета.

Недавно депутат мажилиса Екатерина Смышляева заявила, что столкнулась с новым видом мошенничества, при котором гражданам звонят якобы от отправителя посылки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2171280-sbor-na-lechenie-bolnyh-detey-32-mln-tenge-zarabotali-na-otzyvchivyh-kazahstancah/

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