Акмолинец после поочередных звонков лишился около 14 млн тенге

Житель Акмолинской области взял в кредит почти 14 млн тенге и перевел их неизвестным, позвонившим ему под предлогом предотвращения кражи денег, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в отдел полиции Шортандинского района поступило заявление 53-летнего местного жителя о факте мошенничества.

Мужчина рассказал полицейским, что 30 июля ему на телефон поочередно звонили неизвестные лица, один из которых представился оператором сотовой связи, другой - сотрудником правоохранительных органов, третий - банковским работником.

"Звонившие незнакомцы под предлогом предотвращения несанкционированной кражи денежных средств с его счета вынудили потерпевшего оформить кредиты в различных банках на сумму 13 796 000 тенге и перевести данные денежные средства на предоставленные ими счета. Сельчанин осознал, что столкнулся с мошенниками, когда уже перевел им деньги", - рассказали подробности в ДП Акмолинской области.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ст.190 УК "Мошенничество". В настоящее время стражи порядка проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности подозреваемых и их задержание.

Полицейские настоятельно рекомендует никогда, ни под каким предлогом не передавать третьим лицам, кем бы они не представлялись - сотрудниками банков, их служб безопасности, правоохранительных органов, операторов сотовой связи и т.д., свои персональные данные: реквизиты карточных счетов, sms-коды, поступившие на личный абонентский номер, и прочее.

"Если вы все же стали жертвой мошенников, незамедлительно позвоните в банк, заблокируйте свои счета и обратитесь в отдел полиции по месту жительства", - предупредили в ведомстве.

Ранее жительница Кокшетау перечислила 10,5 млн тенге неизвестным после телефонного звонка о попытке снятия денежных средств с ее счета. Как установили полицейские, эти деньги были сняты на территории другой страны.

Также стало известно, что для обмана своей жертвы мошенники могут подменить свой реальный телефонный номер на подставной. Эта схема называется "спуфинг". Злоумышленники используют специальное программное обеспечение, которое позволяет подделать идентификационные данные отправителя.