Депутат Смышляева заявила, что столкнулась с новым видом мошенничества

О мошенничестве, при котором казахстанцам звонят якобы от отправителя посылки, рассказала депутат мажилиса Екатерина Смышляева, передает NUR.KZ.

Информация появилась в Telegram-канале депутата.

"Сегодня столкнулась с новой схемой мошенничества и хочу поделиться ею здесь, чтобы хотя бы подписчики моей страницы были внимательны и не попались на этот трюк", - пишет Смышляева.

По ее данным, казахстанцам могут звонить, представляясь сотрудниками "Казпочты", курьерами Wildberries, банка и так далее. Во время звонка говорят, что отправляют посылку курьером, подтверждают заказ или озвучивают иные предлоги, и просят продиктовать код из пришедшего SMS-сообщения.

"Если вы называете код, собеседник демонстративно теряет интерес к разговору. Это делается намеренно, чтобы у вас появились сомнения - не мошенники ли это были?" - рассказала депутат.

После этого на "подготовленную почву" (появившиеся сомнения) звонит "служба безопасности банка". Чаще всего это происходит по WhatsApp, хотя возможны и другие каналы.

"Они заявляют, что обнаружили подозрительные операции по вашим счетам и мошенники якобы получили доступ к данным из-за того, что вы передали "секретный код". Далее предлагают оформить заявление о мошенничестве или выполнить другие действия, и при этом просят предоставить дополнительные данные - например, номер карты", - написала Смышляева.

На этом мошенничество не заканчивается. Через SMS вам могут сообщить о "блокировке" счетов или попросить перевести деньги на "безопасный" счет - тут уже простор для их фантазии. Обычно они утверждают, что каждая секунда на вес золота, ведь ваши данные уже якобы скомпрометированы, подчеркивает депутат.

"Важно помнить: никаких реальных взломов или атак не происходит. Все данные передаются вами добровольно во время разговора. Будьте осторожны и не попадайтесь на уловки!" - резюмирует Смышляева свою публикацию.

Добавим, также сегодня Антикоррупционная служба в очередной раз обратилась к казахстанцам с призывом не доверять мошенникам, которые продолжают создавать фальшивые аккаунты от имени руководства и сотрудников Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

А в начале сентября сообщалось о новом виде мошенничества с помощью работодателей. Чтобы втереться в доверие, злоумышленники сначала обманывают реальных работодателей жертвы. А они потом заставляют работников связаться с мошенниками.

В августе мы писали, что далеко не всех интернет-мошенников в Казахстане в итоге ловят. Все потому, что они нанимают дропперов - людей, которые помогают им оставаться безнаказанными. Дропперами могут стать как осознанно за процент от переводов, так и неосознанно через ложные вакансии или просьбы "вернуть" ошибочный перевод, но в обоих случаях они рискуют понести ответственность.