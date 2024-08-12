Казахстанка перевела неизвестным 10 млн тенге, которые сняли в другой стране

Жительница Кокшетау перечислила 10,5 млн тенге неизвестным после телефонного звонка о попытке снятия денежных средств с ее счета, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 5 августа на телефон пенсионерки позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительного органа и сообщил, что зафиксирована попытка снятия денежных средств третьими лицами с ее счета.

Далее поступил еще один звонок, теперь уже от сотрудника Национального банка, который, продолжая вводить акмолинку в заблуждение, попросил установить на телефон программу для защиты от мошеннических атак. Это было приложение удаленного доступа.

Выполняя все инструкции, 71-летняя жительница Кокшетау прошла регистрацию в приложении и все свои сбережения, а это более 10,5 млн тенге, внесла на банковский счет.

Как установили полицейские, позже эти деньги были сняты на территории другой страны.

По факту мошенничества начато досудебное расследование по ст.190 ч.3 УК РК.

"Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан быть бдительными, особенно при поступлении звонков от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных структур или Национального банка РК.

Сотрудники полиции также просят жителей региона предупредить о фактах мошенничества своих пожилых родственников. Ни в коем случае не устанавливайте на свои мобильные устройства приложения удаленного доступа", - обратились в ДП Акмолинской области.

Добавим, что согласно ст.190 ч.3 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Напомним, ранее стало известно о другом случае мошенничества на территории Акмолинской области. Так, женщина после звонка с фото своего начальника испугалась за родных и отдала 7 млн тенге.