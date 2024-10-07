Актюбинка поверила "сотруднику КНБ" и лишилась нескольких миллионов тенге

Жительница Актобе доверилась знакомому и после звонка якобы сотрудника КНБ оформила кредит, направив около 6 млн тенге на "безопасный" счет, передает "Мой город".

Как сообщает региональное издание, жительница Актобе в WhatsApp получила сообщение от знакомого о том, что идет проверка ее счета из-за непонятных операций. Он сообщил, что в связи с этим ей позвонят из КНБ.

Через некоторое время женщине действительно позвонил человек, который представился сотрудником КНБ. Он убедил ее оформить кредит и положить деньги на безопасный счет. Все это, по информации сотрудника госоргана, делалось для поимки преступников.

Доверчивая потерпевшая, в свою очередь, выполнила все условия звонившего - оформила кредит и перечислила на указанные счета около шести миллионов тенге. Но поняв, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.

Оказалось, что звонивший изначально человек подменил номер ее знакомого.

"Департамент полиции напоминает, что при исполнении служебных обязанностей сотрудники правоохранительных органов полномочий предлагать гражданам проведение каких-либо финансовых операций не имеют. В случае если вы или ваши знакомые оказались в подобной ситуации, следует незамедлительно прекратить разговор/переписку и обратиться в полицию по телефону 102", - сообщили изданию в региональном ведомстве.

Аналогичный случай недавно произошел с еще одной жительницей Актобе, когда ей на WhatsApp от имени знакомого написал неизвестный о том, что якобы КНБ проводит проверку по ее счету. Она лишилась 2,5 млн тенге.

Инциденты с участием телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками КНБ или чиновниками, часто происходят на территории Казахстана. Так, одна из жительниц Павлодарской области лишилась 30 млн тенге. Все началось с того, что в WhatsApp она получила сообщение от своего руководителя.

А жительница Костаная, сотрудница медицинского центра, перевела злоумышленникам 15 млн тенге после сообщения от якобы акима города. Лжесотрудник КНБ потребовал у нее перевести накопления на "безопасный счет". Со слов потерпевшей, она собирала эти деньги более 20 лет.

При этом летом КНБ уже предупреждал казахстанцев об опасных звонках и сообщениях.

Ранее в ведомстве также напоминали, что сотрудники КНБ не имеют полномочий предлагать гражданам оформление кредита, перевод денежных средств и совершение иных финансовых операций.