"КНБ проводит проверку": казахстанка перевела 15 млн тенге после SMS от "акима"

В Костанае полицейские бьют тревогу. Населению причинен рекордный ущерб интернет-мошенниками, которые представляются сотрудниками КНБ и акимом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в регионе по сравнению с 2023 годом значительно увеличилось количество интернет-мошенничеств, ущерб от которых составил более 360 млн тенге.

"Прошедшая неделя стала рекордной. Мошенники преступным путем обогатились на доверчивых гражданах еще на 53 млн тенге. Это 15 % от общего ущерба с начала года", - отметили в ДП Костанайской области.

Как рассказали стражи порядка, в последнее время в Костанае одним из самых распространенных видов мошенничества стала рассылка сообщений в WhatsApp от имени руководителя государственного органа его подчиненным о необходимости выполнить определенные действия.

"К примеру, совсем недавно от имени акима Костаная рассылались подобные сообщения. Мошенники создали учетную запись в WhatsApp. Из общей доступной информации туда внесли все анкетные данные акима и фото. После они создали чат, в котором разослали сообщение: "Сотрудниками КНБ проводится проверка, я дал ваш номер, вам перезвонят, необходимо выполнить их требования". После с работниками связывается лжесотрудник КНБ и требует перевести их накопления на безопасный счет", - рассказал начальник управления полиции Болат Иманов.

Буквально недавно такая ситуация произошла в одном из костанайских медицинских центров, где злоумышленники использовали подобную схему.

"Так, сотрудница этой организации, поверив злоумышленникам, перевела им 15 млн тенге. Со слов потерпевшей, она копила эти деньги более 20 лет", - сообщили в ДП Костанайской области.

Также, по данным правоохранителей, иногда интернет-магазины на первый взгляд кажутся надежными, а на деле оказываются приманкой для доверчивых покупателей.

О том, как распознать мошенников и их популярные схемы, рассказал заместитель начальника управления полиции Ахтан Макеев.

По-прежнему люди обращают внимание на дешевые смартфоны и иные товары, предлагаемые в социальных сетях и маркетплейсах. Не убедившись в существовании интернет-магазина, люди заблаговременно вносят предоплату либо полную сумму.

Чтобы не стать жертвой преступников, полицейский советует обратить внимание на имя домена, который может быть похож на сайт другого интернет-магазина.

Также должна настораживать слишком низкая цена товара и обязательное условие внесения предоплаты.

"Если стоимость товара существенно ниже рыночной, то за продавцом может скрываться аферист. Отсутствие отзывов, контактов продавца, размытые фото товара, неточности в описании товаров - все это должно насторожить покупателя", - поделился советами Ахтан Макеев.

Инциденты с участием телефонных мошенников, представляющихся руководителями и сотрудниками КНБ, были зарегистрированы и в Павлодарской области. Так, одна из жительниц региона лишилась 30 млн тенге, поверив позвонившему ей "майору КНБ".

Также жителей Астаны предупредили о мошенниках, которые создают фейки и представляются главами госорганов и других крупных коммерческих учреждений. Ущерб от их действий уже превысил 2 млрд тенге.