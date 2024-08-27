Актюбинка после звонка "сотрудника КНБ" лишилась 2,5 млн тенге

Жительнице Актобе на WhatsApp от имени знакомого написал неизвестный о том, что якобы КНБ проводит проверку по ее счету, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, причиной проверки автор сообщения назвал то, что на ее счету будто бы произошли непонятные операции по переводам.

"Через время женщине позвонил якобы сотрудник КНБ, который пояснил, что проводится спецоперация и для поимки преступников необходимо оформить кредит и положить деньги на безопасный счет", - рассказали в ДП Актюбинской области.

Потерпевшая выполнила все условия звонившего, оформила кредит и перечислила на предоставленные счета 2,5 млн тенге.

"Позже она узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию", - уточнили в ведомстве.

Стражи порядка напомнили, что при исполнении служебных обязанностей сотрудники правоохранительных органов полномочий предлагать гражданам проведение каких-либо финансовых операций не имеют.

"В случае, если вы или ваши знакомые оказались в подобной ситуации, следует незамедлительно прекратить разговор и переписку и обратиться в полицию по телефону 102", - советуют в ДП региона.

Инциденты с участием телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками КНБ или чиновниками, часто происходят на территории Казахстана. Так, одна из жительниц Павлодарской области лишилась 30 млн тенге. Все началось с того, что в WhatsApp она получила сообщение от своего руководителя.

А жительница Костаная, сотрудница медицинского центра, перевела злоумышленникам 15 млн тенге после сообщения от якобы акима города. Лжесотрудник КНБ потребовал у нее перевести накопления на "безопасный счет". Со слов потерпевшей, она собирала эти деньги более 20 лет.