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"Здравствуйте, я - майор КНБ": павлодарка после разговора потеряла 30 млн тенге

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Грустная женщина
Грустная женщина. Иллюстративное фото: 5m3photos/Getty Images

Инциденты с участием телефонных мошенников, представляющихся руководителями и сотрудниками КНБ, зарегистрированы в Павлодарской области. Так, одна из жительниц региона лишилась 30 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного медиапортала ведомства, июльским утром павлодарка получила сообщение в WhatsApp от своего руководителя о вызове в КНБ по поводу переводов на счета террористов.

Позже ей позвонил "майор КНБ" и сообщил об открытии счета на ее имя и перечислении 1,5 млн тенге на имя ранее судимого и находящегося в розыске мужчины.

Чтобы защитить свои счета, потерпевшая согласилась на сопровождение "сотрудником Национального банка".

Следуя инструкциям, испуганная женщина пошла в банк и сняла со своего депозитного счета 15 млн тенге, далее на предложенный раннее реквизит перевела сумму свыше 5 млн тенге. Позже она сделала несколько аналогичных операций. В итоге сумма ущерба составила 30 млн тенге.

Затем, осознав, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Расследование показало, что лица, на чьи имена были переведены деньги, не связаны с ней. Попытки выйти с ними на контакт показали, что они также стали жертвами мошенников, связанных с онлайн-заработками и удаленным доступом через приложения.

В настоящее время оперативниками отправлены запросы на установление местонахождения абонентов, чьи номера не ретранслировались на территории РК за последние два года.

Оперативно-розыскные мероприятия по установлению совершивших преступления и их местонахождения продолжаются.

Стражи порядка призывают граждан быть бдительными. При поступлении подозрительных телефонных звонков и сообщений, в том числе через соцсети, рекомендуется незамедлительно обращаться в полицию.

Напомним, ранее другая жительница Павлодара дважды доверилась мошенникам. Сначала она потеряла 6 млн тенге. А, желая вернуть свои деньги, заплатила еще 7 млн лжеюристу, который после получения денег попросту пропал. Правоохранители начали мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному преступлению.

Также в ДП Павлодарской области предупредили граждан, что мошенники придумали новый способ кражи аккаунта в Telegram под видом техподдержки. После получения необходимых данных для злоумышленников открывается доступ к перепискам и управлению каналами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2144602-zdravstvuyte-ya-mayor-knb-pavlodarka-posle-razgovora-poteryala-30-mln-tenge/

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