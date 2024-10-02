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Администрацию ясли-сада в Астане осудили за растрату более 13 млн тенге

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Группа детского сада
Детский сад. Иллюстративное фото: M-Production / Getty Images

В Астане вынесли приговор заведующей детского сада и ее заместителю, которых обвиняли в присвоении и растрате более 13 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

В Telegram-канале судов Астаны сообщается, что сегодня был вынесен приговор заведующей одного из ясли-садов Астаны и ее заместителю по хозяйственной части А.

По версии обвинения, М. и А. действовали по предварительному сговору и использовали свои служебные полномочия, после чего присвоили и растратили вверенное им имущество в крупном размере в сумме 13 049 701 тенге.

Сообщается, что вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и специалистов, а также другими материалами уголовного дела. Подсудимые признали вину и просили назначить минимальное наказание, не связанное с лишением свободы.

"При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства подсудимым: признание вины, наличие малолетних детей, полное добровольное возмещение ущерба и отсутствие судимости. Отягчающие обстоятельства у подсудимых - отсутствуют.

Суд учел обстоятельства совершенного преступления и его тяжесть, возмещение ущерба, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, мнение представителя потерпевшего. Также суд признал указанные обстоятельства исключительными и назначил подсудимым М. и А., с применением ст.55 ч.4 УК, наказание в виде 3 лет ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора", - сказано в сообщении суда.

Приговор не вступил в законную силу.

В августе текущего года работника дошкольной организации в Северо-Казахстанской области осудили на 3,5 года ограничения свободы после проверки прокуратуры.

Ранее сразу 5 экс-заведующих детсадами осудили в Астане, они похитили свыше 35 млн тенге. Бывшие руководители детсадов подавали заявки с указанием необходимого объема продуктов питания согласно меню. При этом, предварительно вступив в преступный сговор с поставщиком продуктов, они вносили ложные сведения в документы о полной их поставке.

В феврале текущего года сообщалось, что в Астане директора детского сада осудили за хищение 8,5 млн бюджетных средств, выделенных в рамках госзаказа. Хищение производилось путем табелирования фактически не посещавших детский сад воспитанников. Отмечалось, что причиненный ущерб был возмещен.

В марте в Шымкенте заведующие четырех детских садов оказались под подозрением в хищении бюджетных средств в виде выплат за не посещавших учреждения детей. Приговором суда заведующий детским садом был осужден к 3 годам ограничения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168712-administraciyu-yasli-sada-v-astane-osudili-za-rastratu-bolee-13-mln-tenge/

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