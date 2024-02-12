"Необоснованно получала выплаты": директор детсада похитила 8,5 млн бюджетных средств в Астане

Директор детского сада в Астане осуждена за хищение 8,5 млн бюджетных средств, выделенных в рамках госзаказа дошкольному учреждению, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Астаны.

Как сообщается на сайте прокуратуры столицы, факт хищения бюджетных средств был выявлен прокурорами в ходе проверки одного из детсадов. Отмечается, что деньги выделялись в рамках госзаказа в сфере дошкольного образования, а хищение производилось путем табелирования фактически не посещавших детский сад детей.

"В период с июня 2021 года по сентябрь 2023 года, используя свое служебное положение, в целях хищения государственных средств, заведующая детским садом необоснованно получала выплаты из средств бюджета.

"В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере свыше 8,5 млн тенге. Виновная осуждена с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 3 года", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что бухгалтера школы в Алматинской области подозревают в хищении 90 млн тенге, предназначенных для зарплат.

Также в январе в Алматинской области бухгалтера Уйгурской центральной районной больницы осудили на семь лет лишения свободы за присвоение денежных средств участников государственных закупок в размере 90 млн тенге. Эти средства предприниматели вносили на банковский счет больницы в виде гарантии исполнения договоров.

А в Туркестанской области бухгалтеры отдела образования подозреваются в хищении денег, выделяемых государством на зарплату сотрудникам школы. Сумма причиненного ущерба составила 530 млн тенге. Трое подозреваемых арестованы на два месяца.