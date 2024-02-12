"Необоснованно получала выплаты": директор детсада похитила 8,5 млн бюджетных средств в Астане
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Директор детского сада в Астане осуждена за хищение 8,5 млн бюджетных средств, выделенных в рамках госзаказа дошкольному учреждению, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Астаны.
Как сообщается на сайте прокуратуры столицы, факт хищения бюджетных средств был выявлен прокурорами в ходе проверки одного из детсадов. Отмечается, что деньги выделялись в рамках госзаказа в сфере дошкольного образования, а хищение производилось путем табелирования фактически не посещавших детский сад детей.
"В период с июня 2021 года по сентябрь 2023 года, используя свое служебное положение, в целях хищения государственных средств, заведующая детским садом необоснованно получала выплаты из средств бюджета.
"В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере свыше 8,5 млн тенге. Виновная осуждена с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 3 года", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось о том, что бухгалтера школы в Алматинской области подозревают в хищении 90 млн тенге, предназначенных для зарплат.
Также в январе в Алматинской области бухгалтера Уйгурской центральной районной больницы осудили на семь лет лишения свободы за присвоение денежных средств участников государственных закупок в размере 90 млн тенге. Эти средства предприниматели вносили на банковский счет больницы в виде гарантии исполнения договоров.
А в Туркестанской области бухгалтеры отдела образования подозреваются в хищении денег, выделяемых государством на зарплату сотрудникам школы. Сумма причиненного ущерба составила 530 млн тенге. Трое подозреваемых арестованы на два месяца.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060530-neobosnovanno-poluchala-vyplaty-direktor-detsada-pohitila-85-mln-byudzhetnyh-sredstv-v-astane/