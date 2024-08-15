Приписки детей в течение 3 лет: в СКО осудили работника детсада

Работника дошкольной организации в Северо-Казахстанской области осудили на 3,5 года ограничения свободы после проверки, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

На сайте прокуратуры СКО сообщается, что Айыртауским районным судом осуждено виновное лицо дошкольной организации на 3,5 года ограничения свободы, с возмещением ущерба в бюджет государства в полном объеме.

"В ходе проверки прокуратурой Айыртауского района установлено, что работники одного из детских садов незаконно получали бюджетные средства путем приписки детей, фактически не посещающих дошкольную организацию.

Все эти действия совершены на протяжении последних 3 лет, в период с 2021 по 2024 годы. Кроме того, начатое прокуратурой Айыртауского района досудебное расследование в отношении работников отдела образования района, продолжается", - сказано в сообщении.

Кроме того, в ходе проверок установлены нарушения в сфере противопожарной безопасности, санитарных норм, доступа детей к запрещенной информации в сети интернет и другие. По выявленным нарушениям законности внесен акт надзора, виновные лица привлечены к различным видам ответственности.

Напомним сразу 5 экс-заведующих детсадами осудили в Астане, они похитили свыше 35 млн тенге. Бывшие руководители детсадов подавали заявки с указанием необходимого объема продуктов питания согласно меню. При этом, предварительно вступив в преступный сговор с поставщиком продуктов, они вносили ложные сведения в документы о полной их поставке.

В феврале текущего года сообщалось, что в Астане директора детского сада осудили за хищение 8,5 млн бюджетных средств, выделенных в рамках госзаказа. Хищение производилось путем табелирования фактически не посещавших детский сад воспитанников. Отмечалось, что причиненный ущерб был возмещен.

В марте в Шымкенте заведующие четырех детских садов оказались под подозрением в хищении бюджетных средств в виде выплат за не посещавших учреждения детей. Приговором суда заведующий детским садом был осужден к 3 годам ограничения свободы.