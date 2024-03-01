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Заведующих детскими садами осудили за многомиллионные хищения в Шымкенте

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В помещении детского сада
Детский сад. Иллюстративное фото: kot63 / Getty Images

Заведующие четырех детских садов оказались под подозрением в хищении бюджетных средств в виде выплат за не посещавших учреждения детей, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Шымкента.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, в ходе анализа были выявлены и зарегистрированы досудебные производства по фактам хищения бюджетных средств владельцами четырех частных детских садов.

"Указанные правонарушения совершены путем необоснованного получения выплат из бюджета за фактически не посещавших детский сад детей. В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 29,6 млн тенге", - пояснили в ведомстве.

Приговором суда заведующий детским садом "Тастулек" был осужден к 3 годам ограничения свободы.

Заведующую детским садом "Али и Айя" приговорили к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должность в государственных организациях. Как отметили в прокуратуре, основанием для вынесения более сурового наказания послужило то, что она совершила преступление, имея непогашенную судимость.

В отношении двух других заведующих досудебное расследование было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

"Ущерб государству возмещен в полном объеме", - подчеркнули в прокуратуре Шымкента.

В феврале сообщалось, что в Астане директора детского сада осудили за хищение 8,5 млн бюджетных средств, выделенных в рамках госзаказа. Хищение производилось путем табелирования фактически не посещавших детский сад воспитанников. Отмечалось, что причиненный ущерб был возмещен.

А в одном из яслей-садов Шымкента разгорелся скандал - сотрудники и родители выступили против новой заведующей. В городском управлении образования рассказали, что провели мониторинг, по итогам которого заключение направили в несколько ведомств для дальнейших разбирательств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063925-zaveduyuschih-detskimi-sadami-osudili-za-mnogomillionnye-hischeniya-v-shymkente/

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