Иностранца, находившегося в розыске, нашли в Шымкенте с поддельным паспортом
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В Шымкенте задержали иностранца, который находился в розыске в соседнем государстве. При нем нашли поддельный паспорт. Решается вопрос об экстрадиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Оперативным сотрудникам департамента по противодействию экстремизму МВД поступила информация о скрывающемся в Казахстане гражданине соседнего государства. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
Разыскиваемого задержали в Шымкенте, он незаконно въехал на территорию Казахстана. Кроме того, у него был изъяли поддельный паспорт гражданина одной из стран Центральной Азии.
По информации МВД, задержанный намеревался дальше пересечь границу и скрыться в Турции.
На данный момент мужчина задержан, решается вопрос об экстрадиции.
Добавим, в апреле в аэропорту Алматы был задержан иностранец, предъявивший поддельный паспорт гражданина Бразилии. При обыске подлинный документ нашли в его подошве. Мужчину депортировали.
В июне в Акмолинской области установили гражданина Узбекистана, который жил по поддельным документам на имя 34-летнего казахстанца.
В марте в аэропорту Алматы задержали двух иностранных граждан, которые предъявили фальшивые паспорта Франции. Их депортировали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2139367-inostranca-nahodivshegosya-v-rozyske-nashli-v-shymkente-s-poddelnym-pasportom/