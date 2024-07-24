Иностранца, находившегося в розыске, нашли в Шымкенте с поддельным паспортом

В Шымкенте задержали иностранца, который находился в розыске в соседнем государстве. При нем нашли поддельный паспорт. Решается вопрос об экстрадиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Оперативным сотрудникам департамента по противодействию экстремизму МВД поступила информация о скрывающемся в Казахстане гражданине соседнего государства. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Разыскиваемого задержали в Шымкенте, он незаконно въехал на территорию Казахстана. Кроме того, у него был изъяли поддельный паспорт гражданина одной из стран Центральной Азии.

По информации МВД, задержанный намеревался дальше пересечь границу и скрыться в Турции.

На данный момент мужчина задержан, решается вопрос об экстрадиции.

Добавим, в апреле в аэропорту Алматы был задержан иностранец, предъявивший поддельный паспорт гражданина Бразилии. При обыске подлинный документ нашли в его подошве. Мужчину депортировали.

В июне в Акмолинской области установили гражданина Узбекистана, который жил по поддельным документам на имя 34-летнего казахстанца.

В марте в аэропорту Алматы задержали двух иностранных граждан, которые предъявили фальшивые паспорта Франции. Их депортировали.