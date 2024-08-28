Находившихся в розыске иностранцев задержали в Астане

Полиция Астаны задержала иностранцев, находившихся в межгосударственном розыске. Это граждане Таджикистана и Узбекистана, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, иностранные граждане были задержаны стражами порядка в ходе проведения операции "Правопорядок" в Астане.

"Сотрудники полиции задержали гражданина Республики Таджикистан, разыскиваемого за угон автомобиля. В 2023 году, находясь в селе Дахбед города Турсунзаде в состоянии алкогольного опьянения, он подошел к незапертому автомобилю Daewoo Tico, сел в него и попытался скрыться. Однако не справившись с управлением, он наехал на бетонный бордюр и причинил автомобилю повреждения на сумму 6163 сомони.

Также полицейскими был задержан гражданин Республики Узбекистан, который с 2017 года разыскивался за мошенничество на территории своей страны. Он пообещал помочь согражданину продать квартиру за 7 тысяч долларов США. Получив предоплату в размере 5 тысяч долларов, он исчез, присвоив деньги", - говорится в сообщении МВД.

Ранее сообщалось, что в Международном аэропорту Алматы полицейские задержали двух граждан КНР, которые ранее были объявлены в розыск Интерполом.

Также в начале апреля в Жамбылской области были задержаны двое граждан Узбекистана, которых на родине подозревают в хищении природного газа на 10 млрд тенге. Обоих поместили в изолятор временного содержания.

Позже в МВД сообщали о задержании граждан Пакистана и Индии, которые являлись студентами алматинского вуза. Их подозревали в реализации наркотиков в южной столице. Правоохранительными органами была проведена спецоперация.

А в Шымкенте задержали иностранца, который находился в розыске в соседнем государстве. При нем нашли поддельный паспорт.

Находящуюся в межгосударственном розыске иностранку выявили в Атырау - женщина находилась в розыске по категории "должник".