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Кража в ночном клубе попала на видео в Астане

Опубликовано:

Ночной клуб
Кража в ночном клубе в Астане. Кадр из видео: instagram.com/police__astana

В Астане 20-летняя девушка в результате знакомства в ночном клубе потеряла сумку, в которой находились деньги и золотой кулон. Подозреваемую задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Астаны, с заявлением о краже сумки обратилась 20-летняя астанчанка.

Девушка сообщила, что во время отдыха в ночном заведении познакомилась с другой девушкой, где они вместе употребляли спиртные напитки.

Новая знакомая, по данным следствия, улучив момент, умышленно украла сумку и уехала в неизвестном направлении.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий отделом криминальной полиции УП района Есиль была установлена 22-летняя жительница столицы, которая путем свободного доступа тайно похитила женскую сумку Polo, где находились золотой кулон и денежные средства.

Материальный ущерб составил 70 тысяч тенге. Украденная вещь была возвращена владельцу. По данному факту было возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении столичной полиции в Instagram.

Ранее жительница столицы обратилась в полицию из-за кражи украшений - по ее словам, драгоценности забрал парень после свидания.

Также в Астане девушка лишилась телефона, денег, косметики и украшений после того, как провела вечер с новым знакомым. В полиции завели уголовное дело.

Еще одна астанчанка поехала в гостиницу с новым знакомым и осталась без телефона.

Согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2150440-krazha-v-nochnom-klube-popala-na-video-v-astane/

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