Из шкафчика медсестры в больнице Астаны выкрали украшения почти на 1 млн тенге

20-летнего стажера одной из больниц Астаны подозревают в краже золотых украшений, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

На странице Департамента полиции Астаны в Instagram сообщили о краже золотых украшений в одной из больниц столицы. Сообщается, что в краже подозревают 20-летнего молодого человека, который проходил стажировку в качестве технического работника.

"В вечернюю смену, он, воспользовавшись отсутствием свидетелей в раздевалке для сотрудников, похитил золотые украшения из шкафчика медсестры. Материальный ущерб от кражи составил более 960 тысяч тенге.

Установлено, что на следующий день злоумышленник сдал изделия в ломбард", - рассказали в полиции.

Вещественные доказательства были изъяты.

Накануне в Астане сообщили о задержании абитуриента, которого подозревают в краже музыкального инструмента из университета. В ходе расследования выяснилось, что молодой человек работал музыкантом на мероприятиях и ему был необходим инструмент для предстоящего выступления.

До этого сообщалось о краже в ночном клубе в Астане - 20-летняя девушка в результате знакомства в ночном клубе потеряла сумку, в которой находились деньги и золотой кулон.

Согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.