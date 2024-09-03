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Из шкафчика медсестры в больнице Астаны выкрали украшения почти на 1 млн тенге

Опубликовано:

Медик надевает перчатки
Медработник. Иллюстративное фото: pexels.com

20-летнего стажера одной из больниц Астаны подозревают в краже золотых украшений, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

На странице Департамента полиции Астаны в Instagram сообщили о краже золотых украшений в одной из больниц столицы. Сообщается, что в краже подозревают 20-летнего молодого человека, который проходил стажировку в качестве технического работника.

"В вечернюю смену, он, воспользовавшись отсутствием свидетелей в раздевалке для сотрудников, похитил золотые украшения из шкафчика медсестры. Материальный ущерб от кражи составил более 960 тысяч тенге.

Установлено, что на следующий день злоумышленник сдал изделия в ломбард", - рассказали в полиции.

Вещественные доказательства были изъяты.

Накануне в Астане сообщили о задержании абитуриента, которого подозревают в краже музыкального инструмента из университета. В ходе расследования выяснилось, что молодой человек работал музыкантом на мероприятиях и ему был необходим инструмент для предстоящего выступления.

До этого сообщалось о краже в ночном клубе в Астане - 20-летняя девушка в результате знакомства в ночном клубе потеряла сумку, в которой находились деньги и золотой кулон.

Согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156635-iz-shkafchika-medsestry-v-bolnice-astany-vykrali-ukrasheniya-pochti-na-1-mln-tenge/

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