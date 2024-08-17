Забрал драгоценности после свидания: астанчанка обвинила возлюбленного в краже
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Жительница столицы обратилась в полицию из-за кражи украшений - по ее словам, драгоценности забрал парень после свидания, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.
По словам потерпевшей, во время совместного пребывания в гостинице она забыла в номере золотые кольцо и серьги.
Обнаружив пропажу, она попросила мужчину забрать их. Однако тот заявил, что потерял драгоценности.
"В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники УП района "Сарыарка" установили 35-летнего мужчину. Он признался, что, забрав изделия из номера, потом сдал их в ломбард. Вырученные деньги потратил на свои нужды", - сообщили в полиции .
Согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2150089-zabral-dragocennosti-posle-svidaniya-astanchanka-obvinila-vozlyublennogo-v-krazhe/