Забрал драгоценности после свидания: астанчанка обвинила возлюбленного в краже

Жительница столицы обратилась в полицию из-за кражи украшений - по ее словам, драгоценности забрал парень после свидания, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

По словам потерпевшей, во время совместного пребывания в гостинице она забыла в номере золотые кольцо и серьги.

Обнаружив пропажу, она попросила мужчину забрать их. Однако тот заявил, что потерял драгоценности.

"В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники УП района "Сарыарка" установили 35-летнего мужчину. Он признался, что, забрав изделия из номера, потом сдал их в ломбард. Вырученные деньги потратил на свои нужды", - сообщили в полиции .

Согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.