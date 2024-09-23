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Эзотерика

"Завышала зарплату": бухгалтер ясли-сада перевела на свои счета более 15 млн тенге

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Бухгалтер за работой
Бухгалтер. Иллюстративное фото: AndreyPopov / Getty Images

В области Ұлытау за хищение свыше 15 миллионов бюджетных тенге бухгалтер ясли-сада получила 7 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Бухгалтер ясли-сада, используя свое служебное положение, совершила хищение вверенных ей бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда в Telegram-канале.

Про данным ведомства, в 2021-2023 годы, искусственно завышая коэффициент к своей заработной плате, женщина перечислила на свой банковский счет в целом свыше 15 млн тенге.

Подсудимая в суде пояснила, что пошла на преступление из-за материальных трудностей: она хотела погасить свои долги.

"Смягчающими вину обстоятельствами признаны чистосердечное раскаяние, полное возмещение причинённого ущерба, наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей.

Подсудимая признана виновной по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК, она лишена свободы на 7 лет и права занимать должности, связанные с распоряжением товарно-материальных ценностей в государственных и коммерческих организациях на 10 лет", - говорится в сообщении суда.

Отмечается, что на основании статьи 63 УК РК женщине назначено условное наказание с установлением пробационного контроля.

Приговор вступил в законную силу.

Добавим, что согласно п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, если они совершены в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях совершения их лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Ранее мы писали, что в Павлодаре директора и бухгалтера ясли-сада приговорили к лишению свободы по делу о присвоении 32 млн тенге, но исполнение приговора отсрочили.

Тогда же сообщалось еще об одном случае - бухгалтер детского сада незаконно начислила себе более 12 млн тенге. В ходе следствия бухгалтер признала свою вину и в полном объеме возместила ущерб. Приговором суда женщина осуждена к 3,5 годам ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Недавно также стало известно, что бухгалтер одной из гимназий в Алматы необоснованно перечислила около 23 млн бюджетных тенге на личные счета.

В Талдыкоргане летом был вынесен приговор по громкому делу в отношении 21 бухгалтера, которых обвиняли в хищении бюджетных 4,5 млрд тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2164566-zavyshala-zarplatu-buhgalter-yasli-sada-perevela-na-svoi-scheta-bolee-15-mln-tenge/

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