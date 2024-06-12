Бухгалтер ясли-сада в ВКО перевела на свои счета миллионы, а потом вернула деньги

В Восточно-Казахстанской области прокуроры выявили хищение бюджетных средств в детском саду. К уголовной ответственности была привлечена бухгалтер, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, проверкой в ясли-саде путем сверки штатного расписания и банковских счетов установлено, что бухгалтер детского сада на протяжении 3-х лет начисляла себе излишние суммы по заработной плате и премиальным выплатам.

Всего на свои счета ею незаконно перечислено более 12 млн тенге.

По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование, дальнейшее производство по которому осуществлялось Антикоррупционной службой.

В ходе следствия бухгалтер признала свою вину и в полном объеме возместила ущерб.

Приговором суда за присвоение и растрату вверенного имущества в крупном размере (ст.189 ч.3 УК РК) женщина осуждена к 3,5 годам ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Судебный акт вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.189 ч.3 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, если они совершены:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

3) неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.