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Бухгалтер ясли-сада в ВКО перевела на свои счета миллионы, а потом вернула деньги

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Женщина-бухгалтер
Бухгалтер. Иллюстративное фото: AndreyPopov / Getty Images

В Восточно-Казахстанской области прокуроры выявили хищение бюджетных средств в детском саду. К уголовной ответственности была привлечена бухгалтер, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, проверкой в ясли-саде путем сверки штатного расписания и банковских счетов установлено, что бухгалтер детского сада на протяжении 3-х лет начисляла себе излишние суммы по заработной плате и премиальным выплатам.

Всего на свои счета ею незаконно перечислено более 12 млн тенге.

По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование, дальнейшее производство по которому осуществлялось Антикоррупционной службой.

В ходе следствия бухгалтер признала свою вину и в полном объеме возместила ущерб.

Приговором суда за присвоение и растрату вверенного имущества в крупном размере (ст.189 ч.3 УК РК) женщина осуждена к 3,5 годам ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Судебный акт вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.189 ч.3 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, если они совершены: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения; 

3) неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2115990-buhgalter-yasli-sada-v-vko-perevela-na-svoi-scheta-milliony-a-potom-vernula-dengi/

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