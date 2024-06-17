Директора и бухгалтера ясли-сада осудили за хищение 32 млн тенге в Павлодаре

В Павлодаре директора и бухгалтера ясли-сада приговорили к лишению свободы по делу о присвоении 32 млн тенге, но исполнение приговора отсрочили, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении директора и бухгалтера КГКП "Ясли-сад №36 поселка Атамекен" по факту присвоения ими чужого имущества в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.189 УК) рассмотрел суд №2 Павлодара.

"Директор названного ясли-сада в период с 5 января 2022 года по 24 апреля 2024 год вместе с бухгалтером незаконно составляли расчетно-платежные ведомости и перечисляли бюджетные денежные средства на свой банковский счет. Таким образом они похитили свыше 32 млн тенге", - установил суд.

Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Они признали свою вину, раскаялись и просили не лишать их свободы.

"За содеянное уголовным законом предусмотрено наказание только в виде лишения свободы", - отметили в суде.

Вина подсудимых была полностью доказана показаниями представителя потерпевшей организации, свидетелей, документальными доказательствами и заключениями судебных экспертиз.

Ввиду признания вины по делу проведено ускоренное досудебное расследование. Поэтому, как подчеркнули в суде, в силу требований ч.3 ст.55 УК наказание не может превышать 6 лет лишения свободы.

"Согласно ст.74 УК осужденным беременным женщинам наказание может быть отсрочено до 1 года, а осужденным женщинам, имеющим малолетних детей, суд может отсрочить наказание до пяти лет, но не более чем до достижения ребенком 14-летнего возраста", - пояснили в суде.

Суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил обеим подсудимым наказание в виде 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Учитывая, что директор ясли-сада беременна, имеет малолетнего ребенка 2011 года рождения, престарелую мать, которая является инвалидом 2 группы, вдова, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, на основании ст.74 УК назначенное наказание отсрочено на 1 год.

Бухгалтер ясли-сада имеет трех малолетних детей 2012, 2014 и 2019 годов рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, на основании ст.74 УК назначенное ей наказание отсрочили на 5 лет.

Гражданский иск с учетом частичного возмещения ущерба удовлетворен.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что по ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, если они совершены: преступной группой; в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если они совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.