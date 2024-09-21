Бунт устроили заключенные в колонии на юге Казахстана

В колонии в Туркестанской области заключенные устроили бунт против служителей правопорядка. Двое военнослужащих и сотрудник ДУИС получили травмы, передает NUR.KZ.

В пресс-службе КУИС МВД РК корреспонденту NUR.KZ сообщили, что часть осужденных выразила неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 428 УК РК.

"В учреждении находится председатель КУИС, руководство, личный состав ДУИС и Национальной гвардии, а также надзорные органы. В данный момент ситуация стабилизирована.

Двум военнослужащим Национальной гвардии и одному сотруднику ДУИС нанесены незначительные телесные повреждения, оказана медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе КУИС МВД РК.

Напомним, в конце августа сообщалось, что в области Ұлытау вынесли приговор семи сотрудникам системы КУИС и четырем военнослужащим по делу о применении пыток к 11 осужденным.

В июле замначальника ДУИС по ВКО осудили за привилегии в колонии для экс-главы "Оператора РОП". Он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем создания благоприятных и привилегированных условий отбывания наказания для осужденного - экс-руководителя ТОО "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева.

В мае осужденная заявила об изнасиловании в колонии в Алматинской области. Сообщалось, что по факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Также летом прошлого года спецпрокуроры выявили доказательства применения пыток в колонии Восточно-Казахстанской области. Отмечалось что процесс пыток заключенных записывался на камеру.