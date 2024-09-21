Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Бунт устроили заключенные в колонии на юге Казахстана

Опубликовано:

Колония
Колония. Иллюстративное фото: OskariVara / Getty Images

В колонии в Туркестанской области заключенные устроили бунт против служителей правопорядка. Двое военнослужащих и сотрудник ДУИС получили травмы, передает NUR.KZ.

В пресс-службе КУИС МВД РК корреспонденту NUR.KZ сообщили, что часть осужденных выразила неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 428 УК РК.

"В учреждении находится председатель КУИС, руководство, личный состав ДУИС и Национальной гвардии, а также надзорные органы. В данный момент ситуация стабилизирована.

Двум военнослужащим Национальной гвардии и одному сотруднику ДУИС нанесены незначительные телесные повреждения, оказана медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе КУИС МВД РК.

Напомним, в конце августа сообщалось, что в области Ұлытау вынесли приговор семи сотрудникам системы КУИС и четырем военнослужащим по делу о применении пыток к 11 осужденным.

В июле замначальника ДУИС по ВКО осудили за привилегии в колонии для экс-главы "Оператора РОП". Он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем создания благоприятных и привилегированных условий отбывания наказания для осужденного - экс-руководителя ТОО "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева.

В мае осужденная заявила об изнасиловании в колонии в Алматинской области. Сообщалось, что по факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Также летом прошлого года спецпрокуроры выявили доказательства применения пыток в колонии Восточно-Казахстанской области. Отмечалось что процесс пыток заключенных записывался на камеру.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2164224-bunt-ustroili-zaklyuchennye-v-kolonii-na-yuge-kazahstana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie