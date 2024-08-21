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11 сотрудников КУИС и военнослужащих осудили за пытки

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Тюрьма
Тюрьма. Иллюстративное фото: Alan_Lagadu/Getty Images

В области Ұлытау вынесли приговор семи сотрудникам системы КУИС и четырем военнослужащим по делу о применении пыток к 11 осужденным, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал надзорного органа, 30 июля Специализированным межрайонным военным судом по уголовным делам оглашен приговор в отношении семи сотрудников учреждения №62 по Карагандинской области и области Ұлытау КУИС МВД РК и четырех военнослужащих воинской части №6505 Национальной гвардии РК, обвиняемых в применении пыток к 11 осужденным.

Уголовное дело расследовалось спецпрокурорами прокуратуры области Ұлытау.

"Прокуроры путем следствия доказали, что виновные сотрудники применяли пытки в отношении 11 осужденных", - отметили в Генеральной прокуратуре.

Приговором суда начальник учреждения №62 и его заместитель по режиму приговорены к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Остальным пяти сотрудникам учреждения и 4 военнослужащим назначены наказания от 4 до 4,5 лет лишения свободы.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, 26 марта этого года поступило в суд уголовное дело о пытках в отношении осужденных, содержащихся в учреждении №62. По данным Генпрокуратуры, для сокрытия совершенных уголовных правонарушений от правоохранительных органов должностные лица КУИС сообщили вышестоящему руководству о неповиновении осужденных сотрудникам учреждения и воинской части.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2151610-11-sotrudnikov-kuis-i-voennosluzhashchih-osudili-za-pytki/

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