11 сотрудников КУИС и военнослужащих осудили за пытки

В области Ұлытау вынесли приговор семи сотрудникам системы КУИС и четырем военнослужащим по делу о применении пыток к 11 осужденным, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал надзорного органа, 30 июля Специализированным межрайонным военным судом по уголовным делам оглашен приговор в отношении семи сотрудников учреждения №62 по Карагандинской области и области Ұлытау КУИС МВД РК и четырех военнослужащих воинской части №6505 Национальной гвардии РК, обвиняемых в применении пыток к 11 осужденным.

Уголовное дело расследовалось спецпрокурорами прокуратуры области Ұлытау.

"Прокуроры путем следствия доказали, что виновные сотрудники применяли пытки в отношении 11 осужденных", - отметили в Генеральной прокуратуре.

Приговором суда начальник учреждения №62 и его заместитель по режиму приговорены к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Остальным пяти сотрудникам учреждения и 4 военнослужащим назначены наказания от 4 до 4,5 лет лишения свободы.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, 26 марта этого года поступило в суд уголовное дело о пытках в отношении осужденных, содержащихся в учреждении №62. По данным Генпрокуратуры, для сокрытия совершенных уголовных правонарушений от правоохранительных органов должностные лица КУИС сообщили вышестоящему руководству о неповиновении осужденных сотрудникам учреждения и воинской части.