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Осужденная заявила об изнасиловании в колонии в Алматинской области

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Колония в Алматинской области
Учреждение №10. Фото: gov.kz

Осужденная женщина заявила об изнасиловании со стороны строителя в колонии в Алматинской области. Ситуацию прокомментировали в ДУИС региона, передает NUR.KZ.

В ДУИС по Алматы, Алматинской области и области Жетісу рассказали подробности случившегося.

"Осужденная, отбывающая наказание в учреждении №10, во время личного приема прокурора сообщила о том, что около месяца назад строитель медицинской части учреждения якобы совершил насильственные действия сексуального характера", - пояснили в ведомстве.

Также сообщается, что по данному факту управлением полиции Илийского района проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Иная информация в рамках ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Отметим, что по ст.121 УК РК мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. 

Ранее стало известно, что актюбинца осудили на 18 лет лишения свободы за изнасилование и убийство. Свою жертву он сбросил с балкона 7-го этажа, в результате чего девушка скончалась на месте преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2105160-osuzhdennaya-zayavila-ob-iznasilovanii-v-kolonii-v-almatinskoy-oblasti/

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