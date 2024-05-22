Осужденная заявила об изнасиловании в колонии в Алматинской области

Осужденная женщина заявила об изнасиловании со стороны строителя в колонии в Алматинской области. Ситуацию прокомментировали в ДУИС региона, передает NUR.KZ.

В ДУИС по Алматы, Алматинской области и области Жетісу рассказали подробности случившегося.

"Осужденная, отбывающая наказание в учреждении №10, во время личного приема прокурора сообщила о том, что около месяца назад строитель медицинской части учреждения якобы совершил насильственные действия сексуального характера", - пояснили в ведомстве.

Также сообщается, что по данному факту управлением полиции Илийского района проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Иная информация в рамках ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Отметим, что по ст.121 УК РК мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее стало известно, что актюбинца осудили на 18 лет лишения свободы за изнасилование и убийство. Свою жертву он сбросил с балкона 7-го этажа, в результате чего девушка скончалась на месте преступления.