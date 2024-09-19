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Астанчанка дала новому знакомому свой телефон и потеряла 700 тыс. тенге

Опубликовано:

Женщина держит в руках телефон
Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: Tim Robberts/Getty Images

Астанчанка разрешила 21-летнему парню позвонить со своего телефона, после чего с ее банковской карты пропали 700 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации официального медиапортала МВД Polisia.kz, с заявлением о краже в полицию обратилась местная жительница. Полиция уже задержала 24-летнего подозреваемого.

По версии правоохранителей, молодой человек находился в гостях и попросил телефон у малознакомой женщины якобы для того, чтобы позвонить.

"Со счета потерпевшей в мобильном приложении одного из банков он перевел на свой счет денежные средства. Материальный ущерб составил около 700 тысяч тенге. Преступник дал признательные показания. По данному факту зарегистрировано уголовное дело", - рассказали в МВД.

К подозреваемому применили подписку о невыезде.

Накануне сообщалось, что в Астане мужчина, который находился в алкогольном опьянении, лишился миллиона тенге после того, как попросил случайного прохожего вызвать ему такси.

Ранее мы писали, что жителя Акмолинской области подозревают в краже телефона у коллеги. По версии полиции, мужчина взял из рабочего шкафчика коллеги телефон и совершил покупки на 156 тыс. тенге.

Добавим, что согласно статье 188 УК, кража наказывается:

  • штрафом в размере до одной тысячи МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2163522-astanchanka-dala-novomu-znakomomu-svoy-telefon-i-poteryala-700-tys-tenge/

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