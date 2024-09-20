Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Почему прекратили дело против топ-менеджеров сайта Kyzdar.net, объяснили в МВД

Опубликовано:

Вебкам-модель
Вебкам-модель. Иллюстративное фото: Oleg Elkov/Getty Images

В Министерстве внутренних дел Казахстана сообщили, что уголовное дело в отношении топ-менеджеров сайта Kyzdar.net прекращено, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Несмотря на усилия со стороны МВД, сайт до сих пор доступен для пользователей.

В министерстве объяснили, что согласно закону РК "О масс-медиа", интернет-ресурсы относятся к СМИ, а уполномоченным государственным органом в области СМИ является Министерство культуры и информации, в чью прямую компетенцию входит блокирование различного запрещенного и противоправного контента в интернет-пространстве.

"МВД в рамках взаимодействия на постоянной основе направляются соответствующие письма в МКИ по блокировке ссылок на сайт "Кыздар.нет", однако практикуемое подобным интернет-ресурсом оперативное изменение и обновление доменного имени, то есть ссылки на сайт, позволяет ему оставаться доступным. Данный интернет-ресурс размещен на хостингах, принадлежащих американским интернет-провайдерам", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что если блокируется ссылка Kyzdar.net, то позже начинают функционировать ссылки Kyzdar2.net, Kyzdar4.net и так далее.

В октябре прошлого года в МВД сообщали о задержании топ-менеджеров сайта Kyzdar.net, однако позже, как выяснилось, дело против них прекратили.

"По данному факту проводилось досудебное расследование по статье 309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество", однако в связи с тем, что в ходе досудебного расследования следственные органы столкнулись с имеющимися на тот момент пробелами в законодательстве, в части отсутствия в данной статье таких понятий, как сводничество, совершенное "посредством использования сетей телекоммуникаций, интернета, путем пропаганды и рекламы проституции", данное уголовное дело было прекращено", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что с такой проблемой сталкиваются госорганы не только Казахстана, но и других стран.

"Однако попытка пресечения противоправных действий данного сайта на территории Казахстана являлась прецедентным фактом. С учетом имеющейся практики и проблемных вопросов, в настоящее время соответствующие поправки уже внесены в Уголовный кодекс, они вступили в силу с 5 сентября текущего года", - добавили в ведомстве.

При этом в ведомстве напомнили, что в соответствии с внесенными поправками в статью 122 УК РК введена ответственность за получение услуг проституции, иной услуги сексуального характера, оказываемой заведомо несовершеннолетним лицом, предусмотрено лишение свободы от 3 до 6 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ранее полицейские выявили в Туркестане девушек легкого поведения, которые оказывали интим-услуги с помощью сайта Kyzdar.Net. Их поставили на учет и привлекли к административной ответственности.

Позже в министерстве заявили о задержании в Кызылорде женщины, которая подозревается в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией через указанный сайт.

Добавим, что еще весной стало известно, что в Казахстане введут уголовное наказание за организацию сексуальных услуг в интернете.

5 июля текущего года законы о противодействии торговле людьми, вандализму и проституции подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

После этого в МВД подробно разъяснили новый закон. Сообщалось, что теперь исключается освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением по преступлениям, связанным с торговлей людьми.

А 5 сентября в Казахстане начал действовать закон "О противодействии торговле людьми", согласно которому онлайн-проституция стала уголовно наказуемым преступлением.

Тогда в МВД сообщали, что новым законом в Уголовный кодекс вводится понятие "иные услуги сексуального характера", в том числе дистанционно, "в режиме реального времени посредством интернета". Помимо этого, этим закон введена уголовная ответственность за:

  • вовлечение лиц, в том числе несовершеннолетних, в оказание иных услуг сексуального характера, а равно сводничество для этих целей;
  • пропаганду и (или) рекламу проституции, иных услуг сексуального характера в целях вовлечения в эту деятельность, а равно в целях сводничества;
  • организацию или содержание притонов для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера и сводничество посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе интернета.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2163895-pochemu-prekratili-delo-protiv-top-menedzherov-sayta-kyzdar-net-obyasnili-v-mvd/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie