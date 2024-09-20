Почему прекратили дело против топ-менеджеров сайта Kyzdar.net, объяснили в МВД

В Министерстве внутренних дел Казахстана сообщили, что уголовное дело в отношении топ-менеджеров сайта Kyzdar.net прекращено, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Несмотря на усилия со стороны МВД, сайт до сих пор доступен для пользователей.

В министерстве объяснили, что согласно закону РК "О масс-медиа", интернет-ресурсы относятся к СМИ, а уполномоченным государственным органом в области СМИ является Министерство культуры и информации, в чью прямую компетенцию входит блокирование различного запрещенного и противоправного контента в интернет-пространстве.

"МВД в рамках взаимодействия на постоянной основе направляются соответствующие письма в МКИ по блокировке ссылок на сайт "Кыздар.нет", однако практикуемое подобным интернет-ресурсом оперативное изменение и обновление доменного имени, то есть ссылки на сайт, позволяет ему оставаться доступным. Данный интернет-ресурс размещен на хостингах, принадлежащих американским интернет-провайдерам", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что если блокируется ссылка Kyzdar.net, то позже начинают функционировать ссылки Kyzdar2.net, Kyzdar4.net и так далее.

В октябре прошлого года в МВД сообщали о задержании топ-менеджеров сайта Kyzdar.net, однако позже, как выяснилось, дело против них прекратили.

"По данному факту проводилось досудебное расследование по статье 309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество", однако в связи с тем, что в ходе досудебного расследования следственные органы столкнулись с имеющимися на тот момент пробелами в законодательстве, в части отсутствия в данной статье таких понятий, как сводничество, совершенное "посредством использования сетей телекоммуникаций, интернета, путем пропаганды и рекламы проституции", данное уголовное дело было прекращено", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что с такой проблемой сталкиваются госорганы не только Казахстана, но и других стран.

"Однако попытка пресечения противоправных действий данного сайта на территории Казахстана являлась прецедентным фактом. С учетом имеющейся практики и проблемных вопросов, в настоящее время соответствующие поправки уже внесены в Уголовный кодекс, они вступили в силу с 5 сентября текущего года", - добавили в ведомстве.

При этом в ведомстве напомнили, что в соответствии с внесенными поправками в статью 122 УК РК введена ответственность за получение услуг проституции, иной услуги сексуального характера, оказываемой заведомо несовершеннолетним лицом, предусмотрено лишение свободы от 3 до 6 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ранее полицейские выявили в Туркестане девушек легкого поведения, которые оказывали интим-услуги с помощью сайта Kyzdar.Net. Их поставили на учет и привлекли к административной ответственности.

Позже в министерстве заявили о задержании в Кызылорде женщины, которая подозревается в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией через указанный сайт.

Добавим, что еще весной стало известно, что в Казахстане введут уголовное наказание за организацию сексуальных услуг в интернете.

5 июля текущего года законы о противодействии торговле людьми, вандализму и проституции подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

После этого в МВД подробно разъяснили новый закон. Сообщалось, что теперь исключается освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением по преступлениям, связанным с торговлей людьми.

А 5 сентября в Казахстане начал действовать закон "О противодействии торговле людьми", согласно которому онлайн-проституция стала уголовно наказуемым преступлением.

Тогда в МВД сообщали, что новым законом в Уголовный кодекс вводится понятие "иные услуги сексуального характера", в том числе дистанционно, "в режиме реального времени посредством интернета". Помимо этого, этим закон введена уголовная ответственность за:

вовлечение лиц, в том числе несовершеннолетних, в оказание иных услуг сексуального характера, а равно сводничество для этих целей;

пропаганду и (или) рекламу проституции, иных услуг сексуального характера в целях вовлечения в эту деятельность, а равно в целях сводничества;

организацию или содержание притонов для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера и сводничество посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе интернета.