Уголовное наказание за организацию сексуальных услуг в интернете введут в Казахстане

Мажилисмены проголосовали во втором чтении за закон "О противодействии торговле людьми" - в его рамках также вводится наказание за организацию сексуальных услуг в Сети, передает корреспондент NUR.KZ.

"Законом вводится понятие проституции - возмездного оказания услуги сексуального характера, в том числе посредством использования сетей телекоммуникаций, интернета в целях удовлетворения половой потребности другого лица путем полового сношения или иных действий сексуального характера.

Предлагаемая редакция определения "проституция" позволит охватить такие виды проституции, в том числе с незаконным вовлечением в нее несовершеннолетних лиц, и в дальнейшем привлекать организаторов к ответственности по статьям 134, 308 и 309 УК и 450 КоАП РК", - говорится в сообщении мажилиса сегодня.

В частности, в статью 409 УК РК вводится пункт, по которому за организацию или содержание притонов для занятия проституцией посредством интернета, грозит лишение свободы от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.

"(Поправка вводится - прим.авт.) в целях привлечения к ответственности за онлайн-сводничество с использованием сайтов (Kyzdar.Net и др), а также за организацию и содержание притонов для услуг веб-каминга («виртуальная проституция» с использованием веб-камер).

Как правило, администраторы вебкам-студий размещают объявления на каналах Telegram и других соцсетях, при вербовке обещают высокий доход с привлекательными условиями, гибким графиком работы, возможностью работать онлайн, в том числе для граждан других государств, а также демонстрируют «красивую жизнь».

После согласия на работу в вебкам-студиях чаще всего девушки становятся жертвами шантажа, вымогательства и угроз для дальнейшего принуждения их к такой работе. Для «раскрепощения» и принуждения девушек используются алкоголь, наркотические и психотропные вещества, которые в отдельных случаях приводят к суициду", - говорится в пояснении к поправкам.

Далее закон направится в сенат, и в случае принятия - на подпись президенту.

Напомним, в апреле прошлого года в МВД рассказывали, что законопроектом "О противодействии торговле людьми", среди прочего, предусматривается:

внедрение оценки рисков торговли людьми и механизма перенаправления жертв;

вовлечение коммерческих организаций в профилактику торговли людьми;

определение роли неправительственных организаций; права и обязанности жертв торговли людьми.

Кроме того, тогда же эксперты сообщали, что каждая седьмая жертва торговли людьми в Казахстане - ребенок.

Добавим, в марте прошлого года кызылординские полицейские задержали женщину, которую подозревали в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией через сайт. В декабре в Шымкенте заблокировали 24 интернет-ресурса, на которых предлагались соответствующие услуги.