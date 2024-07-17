Криминализация онлайн-проституции в Казахстане: в МВД разъяснили новый закон

В Казахстане ввели уголовную ответственность за оказание интимных услуг в режиме реального времени посредством сети Интернет, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На официальном медиапортале МВД Polisia.kz опубликовали разъяснения к закону “О противодействии торговле людьми”, который 5 июля подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

В МВД пояснили, что он вступает в силу по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть 5 сентября 2024 года.

"В Уголовный кодекс вводится новая категория преступлений - преступления, связанные с торговлей людьми, и внедряется новое понятие "иные услуги сексуального характера", в том числе дистанционно, в режиме реального времени посредством сети Интернет", - сообщили в полиции.

Сообщается, что также вводится уголовная ответственность за:

вовлечение лиц, в том числе несовершеннолетних, в оказание иных услуг сексуального характера, а равно сводничество для этих целей;

пропаганду и (или) рекламу проституции, иных услуг сексуального характера в целях вовлечения в эту деятельность, а равно в целях сводничества;

организацию или содержание притонов для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера и сводничество посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе Интернета.

"Данные меры позволят привлекать организаторов к ответственности по статьям 134, 308 и 309 УК и 450 КоАП РК. Помимо этого, законом вводится уголовная ответственность за получение услуги проституции, иной услуги сексуального характера, оказываемой заведомо несовершеннолетним лицом.

Это позволит привлекать к ответственности по статье 122 УК РК. Исключается освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением по преступлениям, связанным с торговлей людьми", - добавили в МВД.

Также в МВД сообщили, что уголовно-процессуальный кодекс дополняется правом потерпевшего на получение специальных социальных услуг.

Кроме того, в КоАП вводится ответственность должностных лиц медицинских организаций и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, за несообщение в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, и прокуратуру о фактах оставления новорожденного, поступления и доставления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.